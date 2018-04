La Auténtica Defensa. Edición del martes, 10/abr/2018 Seis décadas con la moda, el buen gusto y la elegancia









EL SALUDO DEL GRUPO ESPERANZA "Holguita Murguía de Aguilera... 60 años de labor incansable con la moda femenina, especialmente para señoras en nuestra ciudad. Siempre cordial y alegre, muy laboriosa y detallista en todo lo que emprendiste a lo largo de todos estos años. Tu calidez humana y espíritu solidario te destacó con los hermosos desfiles de moda a beneficio de entidades de bien público. Como parte de esas instituciones, el GRUPO ESPERANZA desea felicitarte y agradecerte por contar siempre con tu apoyo y disfrutar de esas hermosas tardes entre amigas junto a la moda. ¡Te queremos mucho!" Boutique Mariclaus, el local comercial a cargo de Holga Murguía de Aguilera, cumplió 60 años. "Cuando abro las persianas me agarra una nostalgia... Son muchos años que han pasado aquí", cuenta a sus 86 años Un largo camino que tuvo sus buenos momentos y algunos otros que no lo fueron tanto, pero siempre con la esperanza de salir adelante, con la constancia y perseverancia para no decaer. Con sus 86 años, Holga Murguía de Aguilera celebró las seis décadas de su tienda: Boutique Mariclaus. Vecinas de Campana como Norma Marquesate, Mirta Caniggia, Lucía Flores, Laura García, Mónica Woelki, Marta Defilippis, Mirta Pesci, Silvia Lamelas y Sonia Rigalli, entre otras, han lucido en desfiles prendas de este local. Cuando tenía 23 años, Holga se casó con Domingo Aguilera y de inmediato puso una mercería en Berutti y Bv. Sarmiento, donde hoy está Media Cuadra. Tres años más tarde, se mudó a donde está viviendo actualmente y donde tiene la Boutique, en Berutti 88. Fue un 5 de abril de 1958 cuando abrió la mercería, su rubro principal, anexando después, sucesivamente Librería y Juguetería. Con el tiempo fueron llegando los hijos Claudio y María Eugenia. Y paralelamente se decidió a pedido de su clientela ir anexando lo que tuviera que ver con vestimenta femenina. Ella se proveía de importantes casas de Capital Federal. Trabajó muchos años en la Casa Grimoldi de Cabildo y Juramento de Buenos Aires y otros años en Tienda La Capital de nuestra ciudad (donde hoy está el negocio Grand Prix). Gran parte de su vida la desarrolló del otro lado del mostrador, primero como empleada de comercio y luego como dueña de su propio negocio. Si de moda hablamos, Holga comenta que sus colores preferidos son el azul, rojo y blanco y que siempre se destacó por "lo último y distinto". Su clientela está apuntada a mujeres de 30 a 70 años, pero advierte: "A cada cliente hay que tratarlo distinto y saber qué es lo que necesita". Pese al tiempo transcurrido, Holga está lejos de pensar "en el retiro". Hace dos años dejó de hacer desfiles, pero el local sigue abierto. "Cuando abro las persianas me agarra una nostalgia... Ya que son muchos años que han pasado", cuenta. En el tiempo libre, disfruta de viajar con amigos y de visitar a sus nietos Matías, Malena y Magdalena, quienes se encuentran viviendo en Chile. Holga ha sido distinguida por la Orden de la Campana por su trayectoria en el año 2003; y ha participado del Club Leones de Campana. Ha sido un largo camino que, por supuesto, no podría haber recorrido sola, sino que lo hizo acompañada por su familia y por los clientes, dispuestos siempre a brindarle su incondicional apoyo para seguir adelante. GRAN ESPÍRITU SOLIDARIO Holga ha estado presente a lo largo de toda su vida comercial en un sinnúmero de eventos que instituciones locales han organizado y para los cuales ha sido una devota y fiel colaboradora. Sus desfiles de moda en beneficio de alguna entidad se han hecho famosos en la ciudad y hasta ha llegado a concretar en un mismo año una presentación de Otoño-Invierno y otra de Primavera-Verano, labor que ha llevado adelante con gran esmero, buen gusto y una excelente organización donde ningún detalle queda librado al azar. Puede dar fe la Escuela 9 "Domingo F. Sarmiento", la Escuela Media 2, el Colegio Santo Tomás de Aquino (Unión de Padres), la Coordinadora de Jubilados y Pensionados, la Ligas de Madres de Familia (Sección Santa Bárbara),el Colegio San Roque (Comisión de Padres), Cáritas Parroquia San Vicente de Paul, Grupo Esperanza y la Cooperadora del Hospital San José, entre otros.

