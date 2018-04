La Auténtica Defensa. Edición del martes, 10/abr/2018 DT de Villa Dálmine:

Villa Dálmine recuperó aire e ilusiones "Para entrar al Reducido vamos a necesitar goles de nuestros delanteros", señaló. Luego del partido, el entrenador de Villa Dálmine salió de vestuarios a dialogar con la prensa y rápidamente lanzó un chiste que demostraba que su humor había cambiado. "Se hizo esperar demasiado", reconoció respecto al triunfo. Dos meses, para ser exacto. "Entramos en una racha que no fue nada buena, pero, para mí, el equipo nunca había sido superado por el rival a excepción del partido de Agropecuario. Por eso nos poníamos tan mal y estábamos tan preocupados. La pasamos mal estas semanas, pero siempre creímos en el plantel", señaló en primera instancia. Posteriormente, en el análisis del juego, retomó conceptos que repitió en encuentros anteriores: "Nos sigue faltando efectividad. Tenemos que conseguir que los delanteros hagan goles. De hecho, hoy ganamos con gol de Papa. Pero para entrar al Reducido vamos a necesitar goles de nuestros delanteros". Mientras que en cuanto a la evaluación del bloque defensivo, señaló: "Terminamos con el arco en cero, pero el partido fue muy parecido a otros que nos tocó perder, porque a pesar que manejamos el juego y tenemos situaciones, está la sensación que en cualquier bochazo lo podemos perder. Igualmente, Cristian (González) lo está haciendo bien y creo que estamos recuperando solidez". Los tres puntos conseguidos frente a All Boys pusieron nuevamente al Violeta en carrera por un lugar en el Reducido por el segundo ascenso. En ese sentido, De la Riva calificó como "prueba de fuego" el próximo choque de Villa Dálmine en Santiago del Estero (domingo, 17 horas). "Si sacamos adelante el partido con Mitre, creo que vamos a retomar el buen camino", estimó. Por último, el entrenador destacó la actitud del plantel para superar las dificultades deportivas e institucionales: "Hay que reconocer a estos jugadores. Se mantuvieron siempre unidos y no mezclaron los tantos. Es un grupo formidable que se merece tener un buen final".

SALUDO. TRAS LA VICTORIA, EL DT SE QUEDÓ EN EL CAMPO DE JUEGO PARA FELICITAR A CADA UNO DE SUS DIRIGIDOS.



