La Auténtica Defensa. Edición del martes, 10/abr/2018 DT de Puerto Nuevo:

Hugo Medina; "Lo positivo fue la actitud del equipo"









SE COMPLETA LA FECHA La fecha 26 de la Primera D se completará esta tarde con cinco encuentros, todos desde las 15.30 horas: Claypole vs General Lamadrid (Juan Pablo Battaglia); Argentino de Merlo vs Juventud Unida (Santiago Jorge Mitre); Lugano vs Victoriano Arenas (Sebastián Habib), Central Ballester vs Atlas (Tomás Diulio) y Yupanqui vs Centro Español (Ezequiel Yasinski). El entrenador de Puerto Nuevo se refirió al empate ante Argentino de Rosario. "Se nos cerró el arco otra vez. Volvimos a caer en ese pozo de no poder meterla", lamentó. Luego del empate del sábado frente a Argentino de Rosario, el entrenador de Puerto Nuevo, Hugo Medina, rescató la actitud de sus jugadores en ese encuentro que significó el sexto partido sin victorias para el Auriazul. "Lo positivo fue la actitud del equipo. Fuimos a buscar el triunfo constantemente y no se nos dio. Tuvimos tres mano a mano de Tadeo (MacIntyre) que el arquero tapó", contó "Galli". "No se nos está dando. Se nos cerró el arco hace un par de fechas", agregó. Y no exagera: de sus últimas cuatro presentaciones, el Portuario solo convirtió frente a Liniers, cuando igualó 2-2 tras ir perdiendo 2-0. "Hoy volvimos a caer en ese pozo de no poder meterla", lamentó. Esta semana, Puerto Nuevo trabajará pensando en Real Pilar, un equipo que está peleando por mantenerse en la Primera D. "Es un rival duro, pero será un partido interesante. Vamos a hacer hincapié en llegar al gol. Tenemos que trabajar para dejarlo mano a mano al Pampa, y para que Tadeo sea más efectivo en la definición", remarcó. Otro punto que dejó conforme a Medina, además de la actitud de los jugadores, fue la posibilidad de darles minutos a chicos que están surgiendo de las divisiones inferiores del club. "Eso quiere decir que el proyecto avanza. Desde que asumimos, la idea fue brindarle oportunidades a chicos de las divisiones inferiores y por suerte nos está yendo bien. Esa es una satisfacción", explicó. Finalmente, se guardó también un párrafo para el arquero Esteban Montesano, figura frente al elenco rosarino: "Demostró que está al nivel del arquero titular (NdR: Rodrigo Ponce De León). Lo hizo muy bien, así que también me voy satisfecho con eso", cerró el DT. Por su parte, Montesano (ex divisiones juveniles de Villa Dálmine) contó que se sumó a Puerto Nuevo con edad de Quinta División y que tras su paso por Cuarta, llegó a Primera. "Hay que estar preparado para la oportunidad y responder cuando el técnico lo necesita. Hoy me sentí un poco mejor que el partido pasado (frente a Liniers), porque tal vez ese día tenía más nervios. Ahora me sentí más confiado. Y da mucha confianza cuando sacás alguna pelota en los primeros minutos (NdR: tuvo cuatro intervenciones muy buenas en los primeros 25 minutos). Tendré que corregir algunas cosas seguramente, pero eso lo veré en el transcurso de la semana", contó el juvenil.

BUSQUEDA AÉREA. POLI BOUMERÁ INTENTA EL CABEZAZO EN EL ÁREA RIVAL, EN UNA ACCIÓN DEL SÁBADO FRENTE A ARGENTINO DE ROSARIO.

DT de Puerto Nuevo:

Hugo Medina; "Lo positivo fue la actitud del equipo"

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: