La Auténtica Defensa. Edición del martes, 10/abr/2018 Leche de Vaca y Calcio "La Gran Mentira" (Parte I)









NOTICIA RELACIONADA: Leche de Vaca y Calcio "La Gran Mentira" (Parte II) Es cierto que todos los mamíferos pasamos por un periodo de lactancia. La leche materna es muy necesaria para la buena construcción del cuerpo del recién nacido, así como determinante para su salud futura. Si esta leche es de calidad, el bebé obtendrá los nutrientes necesarios para la formación de su organismo y también adquirirá los elementos requeridos para la creación de un buen sistema inmunológico y una flora intestinal completa y eficaz. Todas las hembras de las especies lactantes son capaces de fabricar el tipo de leche adecuada para satisfacer las necesidades fisiológicas de sus crías. La leche de cada hembra animal, contiene los elementos adecuados que las crías de esa especie animal requieren para su nutrición y podrán procesar y asimilar. Por instinto, todos los mamíferos tienen un impulso innato de beber la leche de su madre, o en su defecto, de una hembra de su especie. Las cabras toman leche de cabra, las crías de búfalo toman leche de búfala, y los terneros toman leche de vaca. Cuando se ha visto que un animal, por instinto, vaya a tomar una leche que no es la de su especie?. Solo los humanos (y las mascotas de los humanos por imposición) tomamos leche de animales que no son de nuestra especie; y si lo hacemos no es por instinto, es mas bien una cuestión educacional. Cuando se ha visto un animal que tome leche después del periodo de lactancia? Solo los humanos lo hacemos. En nuestra sociedad occidental, y recalco lo de occidental porque no debéis pensar que en todas las partes del mundo la gente tiene la costumbre de tomar leche de vaca, nos han hecho creer desde pequeños que la leche animal, de vaca en la mayoría de los casos, es saludable y necesaria para el crecimiento y mantenimiento de los huesos. También se dice que la proteína de la leche de vaca es necesaria, y que sus nutrientes en general son saludables y por lo tanto recomendables para los humanos. Si hubo teorías hace muchos años acerca de los beneficios sobre la salud derivados del consumo de leche de vaca, hoy por hoy esas teorías han quedado anticuadas y han sido desmanteladas por experiencia práctica que demuestra el efecto dañino de los lácteos. LA LECHE DE VACA SOLO ES SANA PARA LAS CRÍAS DE SU ESPECIE. EL CONSUMO DE LECHE DE VACA POR PARTE DE LOS HUMANOS ES PERJUDICIAL E INAPROPIADO. Mito: LA LECHE DE VACA ES RICA EN PROTEÍNA DE ALTA CALIDAD Y POR LO TANTO ES MUY BENEFICIOSA PARA LA SALUD La leche de vaca contiene nutrientes de muy alta calidad PARA LOS INDIVIDUOS DE SU ESPECIE. Por desgracia, los nutrientes de este tipo de leche, incluída la proteína, no son bien asimilados por el sistema digestivo de los humanos y por lo tanto, no son bien aprovechados; se convierten en residuos y lo único que hacen es crear toxinas y acidez interna en niños y adultos. Mito: "SI NO TOMAS LECHE DE VACA, ¿DE DONDE OBTIENES EL CALCIO?" Esta pregunta nace de la manipulación de los medios de comunicación comprados por las grandes empresas productoras de este alimento, que no paran de hacer hincapié en el consumo de leche utilizando como estrategia comercial que esta bebida es la principal fuente de calcio. ¡ESTE ARGUMENTO ES UNA MENTIRA!. El calcio que contiene la leche no es asimilado correctamente por el organismo y por lo tanto se acumulará dentro de nuestro cuerpo creando todo tipo de problemas.



Leche de Vaca y Calcio "La Gran Mentira" (Parte I)

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: