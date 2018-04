La Auténtica Defensa. Edición del martes, 10/abr/2018 Leche de Vaca y Calcio "La Gran Mentira" (Parte II)









NOTICIA RELACIONADA: Leche de Vaca y Calcio ”La Gran Mentira” (Parte I) (...) Nuestros huesos no están constituidos únicamente por calcio. La estructura ósea consta de 74 minerales en proporciones muy concretas. Por lo tanto, el calcio aislado de farmacia o el contenido en la leche de vaca no nos van a servir para cubrir las necesidades de nuestro cuerpo ya que para su correcta asimilación necesitamos de otros minerales orgánicos. El calcio aislado va a desperdiciarse y se va a depositar en diferentes partes de nuestro cuerpo. ¿DE DÓNDE OBTENEMOS EL CALCIO ENTONCES? Las personas que tienen una alimentación rica en frutas y verduras frescas, nunca tendrán problema de falta de calcio o de minerales en su cuerpo. En el mundo vegetal podemos encontrar con creces todos los minerales que necesita nuestro cuerpo en la proporción adecuada. Si nos fijamos en los animales, los elefantes por ejemplo, no toman ningún tipo de leche después de ser bebés. Se alimentan a base de vegetales y sin embargo son los animales más robustos que existen. Sus fuertes colmillos y resistente estructura ósea demuestran que no existe carencia de ningún mineral. (Está demostrado que las mujeres vegetarianas que no toman leche tienen un 18% de pérdida de hueso mientras las omnívoras padecen una pérdida ósea del 35% en las edades críticas. El mejor ejemplo de esto es Estados Unidos. Este país es el número uno en consumo de lácteos, y también es el número uno en porcentaje de padecimiento de osteoporois. Esto contradice la teoría de los beneficios de la leche y es una evidencia de lo que estamos argumentando en este artículo. Las mujeres en China no tienen la costumbre de tomar leche de vaca y son las mujeres con menor índice de osteoporosis del planeta.) LECHE DE VACA INDUSTRIAL No teniendo bastante con lo mencionado, quiero añadir que la leche industrial todavía agrava más su potencial nocivo. Si no es ecológica, si no está garantizada la completa salud de la vaca madre, es muy probable que contenga hormonas, medicamentos y químicos procedentes de la cría intensiva de estos animales. Esto añade otro factor a su potencial nocivo. En este caso, no solo estaríamos consumiendo un alimento cuyos nutrientes no son adecuados para nosotros, si no que estaríamos consumiendo una bebida contaminada y alterada cuyos efectos sobre la salud pueden ir mucho más allá de las simples alergias, acumulaciones de calcio e intolerancias. Muchos trastornos hormonales y enfermedades degenerativas han sido referenciadas al consumo de leche de vaca industrial y todos sus derivados. ALTERNATIVAS A LA LECHE ANIMAL A día de hoy existen todo tipo de bebidas vegetales que aportan nutrientes muy beneficiosos para el organismo y además son deliciosas. Entre las mejores bebidas vegetales tenemos la bebida de avena, arroz, espelta, kamut, soja, avellanas y almendras. Las podemos encontrar puras o con sabores naturales de vainilla, coco, chocolate, canela, limón… cada vez se consiguien bebidas vegetales más saludables y con sabores más agradables.



Leche de Vaca y Calcio "La Gran Mentira" (Parte II)

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: