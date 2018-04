Empleo y sustentabilidad Tras la presentación del procedimiento preventivo de crisis la semana pasada, el lunes tuvo lugar la primera audiencia entre el Gobierno, Carrefour y el Sindicato de Comercio en el Ministerio de Trabajo de la Nación. "Durante la misma, los representantes del Sindicato de Comercio y del Ministerio de Trabajo se interiorizaron sobre la situación de la empresa. Los presentes coincidieron en que se trató de una reunión muy productiva durante la cual de manera tripartita se mostraron predispuestos a trabajar en conjunto para preservar las fuentes de empleo y la sustentabilidad de la empresa", afirmó el comunicado oficial emitido desde la cartera que conduce Jorge Triaca. Carrefour emplea a unos 19 mil trabajadores diseminados en 500 locales por todo el país. Aduce 3 años sin ganancias atribuidas a la caída en el consumo minorista, el avance del canal mayorista en la preferencia de los consumidores, el costo argentino, y a la competencia desleal en el sector, donde el que el empleo en negro alcanza al 60%. El secretario general del Sindicato del Empleados de Comercio de Campana, Luis Juárez, aportó calma con el tema Carrefour en la ciudad: "Nosotros vivimos en una zona privilegiada", aseguró. Y en ese contexto cargó contra la proliferación de mercados y verdulerías que no cumplirían con las normas laborales vigentes. ¿Quién es la señora "Lucy"? "Lo que dice el diario hay que tomarlo con pinzas. Ellos dicen que están en crisis, pero no hemos sido notificados. Y si el Ministerio les dio cabida, ¿cómo fue que lo aceptaron tan rápido? Es imposible. Lo hacen para generar incertidumbre", dijo ayer a La Auténtica Defensa el titular del Centro de Empleados de Comercio de Campana, Luis Juárez. Aun así, se mostró confiado en cuanto a la rentabilidad de los dos Carrefour de la ciudad, el "Market" de Av. Mitre y el "Hiper" de Colectora Norte, que suman 140 puestos de trabajo; además de los 128 de "Hiper" de Av. Lavalle, en Zárate. "Nosotros vivimos en una zona privilegiada, y toda esta reestructuración que quiere hacer Carrefour no nos va a pegar tanto. Incluso supe que el gerente del hipermercado de colectora norte, reunió a sus empleados para comunicarles que tanto ahí como en la sucursal de avenida Mitre no iba a haber problemas. Ellos van a cerrar los locales que no son rentables, principalmente los Carrefour "Express", que son los más chicos y compiten básicamente con los supermercados chinos", comentó Juárez. El sindicalista, quien supo ser empleado del recordado supermercado "Norte", ahora Carrefour, de Av. Mitre coincide que ese local en particular cayó en afluencia de público. "Eso es por los supermercados chinos, que además, no cumplen con nada". -¿A usted le consta? -Claro que me consta. Los supermercados chinos son un desastre. Nosotros tenemos hechas denuncias en el Ministerio de Trabajo. A la gente le pagan media jornada, y los hacen trabajar 10 horas. Y si te ponés a sumar todos los mercados chinos que hay en Campana, te armás un hipermercado. Están en todos lados. Por eso, en la reunión de mañana (por hoy) en la Federación, yo les voy a pedir que en el Ministerio de Trabajo de la Nación hagan ese planteo: si los chinos vienen a radicarse en la Argentina, que cumplan como cumple Coto, Carrefour, Maxiconsumo, Yaguar… esa gente en Campana cumple con todos los empleados. Los tiene en blanco y les hace los aportes. Entonces, que les exijan a ellos también. ¿Por qué tienen que venir a Campana a abrir un supermercado y no cumplen con las normas y las leyes vigentes? Creo que si se ponen en regla, por ahí no van a abrir tantos supermercados. Creo que todos nos tenemos que poner las pilas con ese tema: Sindicato, Cámara de Comercio, Ministerio… vos fíjate que hay chinos por todos los barrios y mataron a los almacenes. -¿Hay una estrategia de saturación? -No lo sé. Pero hay capitalistas. Está la señora "Lucy", de nacionalidad china, que la hemos denunciado por tener a sus empleados en forma irregular en Campana. Tiene un montón de supermercados en Campana. Como cinco ella sola. A cualquier supermercado que vas ves a los chicos con su ropa, su calzado, su vestuario, su comedor… y los empleados de los chinos no tienen ni ropa. -¿Y qué pasó con esas denuncias? -Prácticamente nada. El Ministerio de Trabajo no la sanciona. Por ahí regulariza el que denunciamos, pero el resto no. Entonces, los chinos rodean a los supermercados que cumplen con las leyes, te sacan público… el tema de los supermercados chinos tienen que trabajarlo de arriba para abajo. Nos reunimos con la Cámara de Comercio, hablé con la Municipalidad... En Campana son como 15 los supermercados chinos. Están en todos los barrios e incluso matan al almacén de toda la vida. No me importa la nacionalidad. Me importa que cumplan con las leyes. Al mercado Oriente lo denunciamos dos o tres veces y se puso en orden. Pero hay otros problemas: el día del empleado de comercio los chinos no cerraron y después me vienen los otros, que cumplen con los feriados y me tiran la bronca. Tienen razón. Tienen que venir y trabajar como corresponde. También hice presentaciones por las verdulerías de los bolivianos. Está minado de verdulerías en Campana. Y eso es todo competencia desleal también contra los supermercados que están en blanco. Les hacés una inspección y son todos familiares. Incluso hemos denunciado al muchacho que tiene la verdulería en el mercado Oriente y blanqueó a su empleada. Ahora tiene problemas y dice que no le puede pagar las cargas sociales. Si no le puede pagar las cargas sociales, no tiene que tener negocio. Pero es chocar contra una pared: hacés la denuncia y no pasa nada. -¿Es responsabilidad del Ministerio de Trabajo? -Sí, pero el Ministerio es del municipio: cuando entra un gobierno, pone toda su gente. Tiene que haber una bajada de línea… ¿O no sabemos los comercios que vienen a Campana? ¿No sabemos que vos le diste la habilitación? Cuando se radican en Campana, les tienen que decir que les van a exigir que cumplan con la ley. Todo el mundo sabe que tienen gente en negro ¡Es así! A nosotros nos pasa como le pasa a la Policía: agarran un chorro y al rato lo largan. Nosotros hacemos la denuncia, y llegamos hasta ahí. El que tiene que sancionar es el Ministerio de Trabajo.

EN RELACIÓN A CARREFOUR, LUIS JUÁREZ ASEGURÓ QUE CAMPANA ESTÁ EN "UNA ZONA PRIVILEGIADA.





CANSADO. “Nosotros hacemos la denuncia, y llegamos hasta ahí", dice Juárez sobre los mercados y verdulerías que trabajarían en forma irregular.



CECC:

Optimismo respecto a Carrefour en Campana, y una crítica a los "supermercados chinos"

