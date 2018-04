La Auténtica Defensa. Edición del miércoles, 11/abr/2018 Remo:

Joel Romero Entrena en Nuestra Ciudad con Vistas al Sudamericano de Chile







Lo hace junto a Federico Pacheco, de Rosario. Ya fueron confirmados para representar a Argentina en doble par Sub 23. Joel Romero, uno de los remeros de mayor proyección del Campana Boat Club y del país, ha estado entrenando en nuestra ciudad toda la semana pasada junto a Federico Pacheco, perteneciente a las filas del Club de Regatas Rosario. Ambos han sido confirmados por el Cuerpo Técnico Nacional para integrar el doble par de remos cortos categoría Sub 23 de la Selección Argentina en el Campeonato Sudamericano de Valparaiso, Chile. La competencia, que será organizada y fiscalizada por le Confederación Sudamericana de Remo (C.S.A.R.) se llevará a cabo en la Laguna "La Luz" de Curauma, sobre 2.000 metros, y entregará títulos continentales para las categorías junior (sub-18) y Sub 23 (ex "Senior B"). El pasado fin de semana, Romero y Pacheco (hijo de Gustavo Pacheco, histórico entrenador de la Selección Argentina y del Club de Regatas Rosario) probaron en la Pista Nacional de Remo de Tigre el bote que van a utilizar en el Sudamericano de Chile. De todas maneras, todavía no está confirmada la participación de la categoría Sub 23. Una vez más, las desprolijidades organizativas que involucran a la Asociación Argentina de Remo (A.A.R.A.) y a la Secretaría de Deporte de la Nación (S.D.N.) hacen que corra peligro la participación de los seleccionados Sub 23 por falta de fondos. Aparentemente, la A.A.R.A. esperará la liberación de los fondos de parte de la S.D.N. hasta el día 14 de abril, y de no recibir los mismos, no habrá financiación para el viaje de los Sub 23, entre los que se encuentran Romero y Pacheco. De concretarse, será la tercera vez que Pacheco y Romero comparten bote en la Selección Argentina: la primera vez fue justamente en Chile, en el Sudamericano de 2016, cuando corrieron cuádruple par junior y se quedaron con la medalla de bronce. En ese bote había otro campanense: Enzo Noguera, pentacampeón argentino de remo. La segunda fue en la edición 2016 de los World Rowing Junior Championships de Rotterdam, Holanda, en la que volvieron a correr cuádruple par (esta vez ya sin Noguera en la tripulación) y en la cual finalizaron su participación con un vigésimo segundo puesto. Este será el cuarto Campeonato Sudamericano consecutivo que remeros preparados técnica y físicamente por el coach del Campana Boat Club, Gustavo Hereñú, son elegidos para representar a Argentina como titulares. Además, también vienen transcurriendo tres años consecutivos de remeros campanenses en Campeonatos Mundiales de Remo, y las chances de que haya un cuarto son más que concretas con Felipe Modarelli en la categoría junior, dado su increíble rendimiento en las últimas evaluaciones y regatas internacionales.

TERCERA VEZ. ROMERO Y PACHECO YA COMPARTIERON BOTE EN DOS OPORTUNIDADES ANTERIORES: EL SUDAMERICANA 2016 Y EL MUNDIAL DE HOLANDA 2016.



Remo:

Joel Romero Entrena en Nuestra Ciudad con Vistas al Sudamericano de Chile

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: