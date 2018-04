La Auténtica Defensa. Edición del miércoles, 11/abr/2018 Intervinieron al PJ nacional y nombraron a Luis Barrionuevo como su nuevo titular











Solicitada del PJ local. Lo decidió la jueza federal María Romilda Servini de Cubría. Gioja, el presidente elegido por los afiliados, se resistió en su oficina y desconoció la decisión de la Justicia, que hoy será apelada. Fuerte rechazo del PJ Campana a la medida. La jueza federal María Romilda Servini de Cubría decidió este martes intervenir al PJ nacional y designó como interventor judicial al líder de los gastronómicos, Luis Barrionuevo, ante lo cual el presidente del sello, José Luis Gioja, consideró que la medida "tendrá que ver con esto de judicializar la política, que está de moda". El referente sindical tendrá como tarea "producir los actos necesarios tendientes a la normalización partidaria". Asimismo, el ex titular de la CGT Azul y Blanca "deberá realizar un inventario de bienes muebles e inmuebles del Partido Justicialista Orden Nacional, como así también deberá informar sobre la situación económico-financiera de la entidad". Gioja aseguró este martes que no reconoce como interventor del Partido Justicialista a Luis Barrionuevo, al tiempo que negó haberse "atrincherado" en la sede de la calle Matheu como advirtió el gastronómico. Además, el dirigente sanjuanino denunció que el presidente Mauricio Macri está detrás del fallo de María Servini de Cubría: "Creemos que hay una clara intromisión del señor Macri y sus colaboradores en el PJ", afirmó. "La verdad es que no me suena (que Barrionuevo sea el interventor), al presidente lo elige el afiliado, a nosotros nos eligieron los afiliados en una lista de unidad. Hemos normalizado distritos como Jujuy, Mendoza, Misiones y Santa Fe, no entendemos el porqué de esto", sostuvo Gioja en declaraciones a la prensa en la puerta de la sede del PJ, luego de que el gastronómico se retirara del lugar. Al hacer referencia a por qué no reconoció a Barrionuevo como interventor, señaló que la resolución judicial "no dice el documento" de identidad de Barrionuevo; que el dirigente gremial "está afiliado a un partido provincial de Catamarca" y que además este miércoles a las 7:30 "va a haber una apelación" al fallo que dispuso la intervención. RECHAZO LOCAL Por su parte, el Partido Justicialista de Campana rechazó de forma pública la decisión judicial de intervención a su organización en el orden nacional. Consideró que la Justicia está "actuando como brazo político del gobierno", que efectuó la intervención "sin mencionar ninguna causa específica que la fundamente, sin enumerar eventuales irregularidades, sin intimación previa, sin participación del fiscal interviniente y evidenciando una intención institucional de frenar los esfuerzos de unidad de la principal fuerza política opositora, de cara a las elecciones de 2019". "De igual manera el PJ de Campana apoya la apelación de esa medida por parte de las actuales y legítimas autoridades partidarias nacionales, ante una resolución absolutamente improcedente en lo legal, arbitraria en lo institucional, proscriptiva en lo político y que no retrotrae a las peores épocas de la persecución ideológica del peronismo", aseguró. "Oscuros personajes como Eduardo Duhalde, Luis Barrionuevo, Carlos Acuña, y los titulares de los gremios (los gordos), entre otros, pactan con el gobierno nacional en perjuicio de los trabajadores y pretenden usurpar el Partido Justicialista por su carácter de contenedor sobre el cual se asienta la posibilidad de unidad del campo nacional, popular y democrático, añadió el partido local.

