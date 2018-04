La Auténtica Defensa. Edición del miércoles, 11/abr/2018 Radio:

El programa de Leonardo Brid exhuma la infancia reciente y propone recuperar valores familiares. Todos los martes de 20 a 21 horas por FM Simple. Todos los martes, de 20 a 21, Leonardo Brid se sienta frente al micrófono de FM Simple (97.3) para darle vida a "Simplemente Argentinitos". El programa cumple su 4to. año de vida. "Lo iniciamos con mi mamá, Nilda. Ella ya no está, pero aún sigo leyendo cosas que ella escribió para el programa; y cuento con la colaboración de Vicky Sativai". La musicalización de "Argentinitos" rescata la música para chicos gestada en los setenta y los ochenta. Así, pueden escucharse las voces de Carlitos Balá, el Pato Carret, o Angela Magaña, entre otros, que supieron brillar en la televisión cuando todavía era en blanco y negro. "Lo que trato de rescatar en el programa son los valores de la familia y la niñez. Por eso es un programa para los más chicos, pero pensado para escucharlo en familia. Hablo de las bolitas, la mancha, de cuando nuestros padres tomaban mate en la vereda, o recuperar la idea de vecino: ese al que tal vez no conocías demasiado, pero podías contar con él si necesitabas una mano… todos disparadores para reflexionar en familia", comenta Leonardo. "Argentinitos" es un ciclo que se presentaba los últimos meses del año para terminar "bien arriba" en Navidad. Pero en esta oportunidad madruga por una razón muy especial: "Es un año mundialista, y quiero fogonear la ilusión de los chicos con la selección. Creo que, más allá del resultado deportivo, es un sentimiento que nos une y puede ser el pie para hablar de valores, de equipo, de ser solidario, de pertenencia a este suelo…" explica el conductor y remata: "Son temas que por ahí no están tan presentes en el seno familiar, y es mi forma de aportar mi granito de arena en ese sentido. Creo que en la vida hay que estar un paso adelante en ciertas cosas. Y si das un paso atrás, que sea para tomar impulso…"

POR LOS CHICOS. Todos los martes por la noche, Leonardo Brid les habla a los más chicos y apuesta a los valores familiares.



