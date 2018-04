La Auténtica Defensa. Edición del miércoles, 11/abr/2018 Nacional B:

Gerardo Méndez Cedro dirigirá a Villa Dálmine en Santiago del Estero











El encuentro frente a Mitre será el domingo desde las 17. Ayer terminó la fecha 22 y con el triunfo de Quilmes sobre Morón, el Violeta quedó en el octavo lugar. La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) confirmó ayer las designaciones arbitrales para la fecha 23 del campeonato del Nacional B y de esa manera quedó establecido que Gerardo Méndez Cedro será el encargado de arbitrar el duelo entre Villa Dálmine y Mitre de Santiago del Estero que se jugará el domingo a las 17. Méndez Cedro dirigió en dos oportunidades al Violeta. Ambos encuentros fueron en 2015 y terminaron en victoria del equipo de nuestra ciudad: 3-1 como visitante frente a Unión de Mar del Plata; y 2-1 como local frente a Gimnasia de Mendoza. En tanto, ayer culminó la fecha 22 del campeonato, con un resultado que le agrega todavía más picante a la definición de los seis descensos. Es que Quilmes, con dos penales, le dio vuelta el partido a Deportivo Morón y consiguió tres puntos vitales en lucha por mantener la categoría, aunque todavía se encuentra en zona roja (quedó por encima de All Boys y por debajo de Independiente Rivadavia). Una derrota del Cervecero ayer habría puesto a Villa Dálmine a un punto de la salvación. Pero, tal como lo promete este torneo, habrá incertidumbre hasta el final. En una tabla y en la otra. De hecho, por los resultados de lunes y martes, el equipo que dirige Felipe De la Riva quedó en el octavo puesto, expectante en la lucha por la clasificación al Reducido por el segundo ascenso. El lunes por la noche, Almagro venció 3-0 a Juventud Unida (G) como loal; Santamarina y Guillermo Brown (PM) igualaron 1-1 en Tandil; y Boca Unidos sorprendió 2-0 a Atlético Rafaela en Corrientes. Finalmente, la fecha se cerró anoche con el triunfo 2-1 de Quilmes sobre Deportivo Morón. RAFAELA SE QUEDÓ SIN DT. Lucas Bovaglio dejó de ser el director técnico de Atlético Rafaela tras la derrota sufrida el lunes por la noche en Corrientes ante Boca Unidos. Con esa caída, La Crema llegó a los seis partidos sin ganar, justo en la etapa decisiva del campeonato, y ahora quedó en la quinta ubicación, a cinco puntos del líder Aldosivi de Mar del Plata

Gerardo Méndez Cedro. Foto: Twitter @VillaDalmineOK NACIONAL B - FECHA 23 SÁBADO - 13.05 horas: All Boys vs Gimnasia (J) / Julio Barraza (TV) - 16.30 horas: Ferro Carril Oeste vs Estudiantes (SL) / Fabricio Llobet - 17.05 horas: Aldosivi vs Los Andes / Maximiliano Ramírez (TV) DOMINGO - 14.35 horas: Flandria vs San Martín (T) / Pablo Dóvalo (TV) - 15.30 horas: Brown (A) vs Santamarina / Sebastián Ranciglio - 15.30 horas: Guillermo Brown (PM) vs Nueva Chicago / Pedro Argañaraz - 16.00 horas: Juventud Unida (G) vs Instituto / Nazareno Arasa - 17.00 horas: Mitre (SdE) vs Villa Dálmine / Gerardo Méndez Cedro - 17.45 horas: Independiente Rivadavia vs Dep. Riestra / Alejandro Castro LUNES - 20.00 horas: Agropecuario vs Almagro / Lucas Comesaña - 20:30 horas: Dep. Moron vs Sarmiento (J) / Luis Álvarez - 21:05 horas: Atlético Rafaela vs Quilmes / Pablo Díaz (TV) LIBRE: Boca Unidos #FútbolProfesional | Gerardo Méndez Cedro será el árbitro del partido frente a @CLUBAMITRE, correspondiente a la 23° Fecha del Nacional B. #DaleViola. pic.twitter.com/avsdXghsLy — Club Villa Dálmine (@VillaDalmineOK) 10 de abril de 2018 #FútbolProfesional | Por la 23° Fecha del Nacional B, Villa Dálmine visitará el domingo desde las 17 horas a @CLUBAMITRE en el estadio Doctores Castiglione de Santiago del Estero. #DaleViola. pic.twitter.com/hUx0FY0ZIk — Club Villa Dálmine (@VillaDalmineOK) 10 de abril de 2018

