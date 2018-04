La Auténtica Defensa. Edición del miércoles, 11/abr/2018 Hóckey sobre Césped:

A las chicas del Boat Club se les escapó el triunfo sobre el final







Empataron 3-3 contra Nueva Chicago por la segunda fecha de la Primera F4. María Eugenia Díaz, Camila Tenembaum y Florencia Núñez anotaron los goles Celestes. En un partido vibrante, con idas y vueltas, el equipo de primera división femenino de hockey sobre césped del Campana Boat Club empató 3 a 3 contra el Club Atlético Nueva Chicago. Fue por la segunda fecha de la Zona 4 de la Primera F del Torneo Metropolitano. El partido comenzó favorable para el CBC, que se puso en ventaja con un gol de penal de la delantera María Eugenia Díaz. Pero no pasó mucho para que las de Mataderos emparejaran las acciones, primero, y pasaran al frente por 2 a 1 al finalizar los primeros dos cuartos. Al regreso del descanso, se notó una gran mejoría en el juego del Boat Club, que se vio plasmada en el empate transitorio de Camila Tenembaum tras un córner corto. Por entonces, el partido era parejo y de ida y vuelta. Y a cuatro minutos del final, otro córner corto, esta vez definido por Florencia Núñez, le dio la ansiada ventaja a las chicas dirigidas por Adrián Zottola. Inmediatamente, las verdinegras salieron a buscar el empate de forma desenfrenada y lograron acorralar en su área al CBC. Y fue en uno de los corners cortos que consiguieron en esos minutos finales que lograron el empate definitivo. Tras el tercer gol visitante, inmediatamente terminó el partido. Los goles de Nueva Chicago los convirtieron Karen Fernández, Evelyn González y Giselle López Romero. El plantel del Campana Boat en esta oportunidad estuvo integrado por Romina Guerrero (arquera), Constanza Santini (capitana), Lucía Barczyasky, Oriana Comuzzi, Candela Corrata, Julieta Dabusti, Melina Dabusti, Marina Del Molino, María Eugenia Díaz, Karen Farías, Lucía Gelosi, Sofía González, Agustina Ibáñez, Agustina Mayer, Florencia Núñez, Camila Pérez Johanneton, Josefina Pérez Johanneton, Damiana Pinto, Catalina Tapia y Camila Tenembaum. Con este punto, Boat Club llegó a 4 unidades (en el debut había vencido a Sociedad Alemana de Lomas de Zamroa) y ahora comparte la cuarta ubicación con Nueva Chicago, por detrás de los tres líderes: Country Mi Refugio, Universitario de La Plata "C" y Quilmes "D" tiene 6 puntos. RESULTADOS 2ª FECHA: Club San Fernando ´´D´´ 0-2 San Luis ´´B´´; Universitario de La Plata ´´C´´ 2-1 Luján Rugby Club; Ferrocarril Oeste ´´C´´ 1-2 Quilmes Athletic Club ´´D´´; Country Mi Refugio 2-1 Camioneros ´´B´´. Por las condiciones climáticas no se jugaron los encuentros: Quilmes Athletic Club ´´C´´ vs St. Brendan´s ´´B´´ y Deportiva Francesa ´´B´´ vs Sociedad Alemana de Lomas de Zamora ´´B´´. DIVISIONES INFERIORES Esta fue la segunda fecha consecutiva que el Campana Boat Club no pierde partidos en ninguna de sus categorías. Los resultados fueron los siguientes: -INTERMEDIA: Victoria 5 a 2 (Camila Bidegain -2-, Oriana Comuzzi, Sofía González y Regina Strobino) -SEXTA: Victoria 4 a 0 (María Luz Balerio Echeverría, Caterina Cinquini, Delfina Fernández Palazuelo y Azul Montero) -SEPTIMA: Empate 1 a 1 (Caterina Cinquini).

EMOCIONANTE FINAL. A CUATRO MINUTOS DEL CIERRE, EL CBC CONVIRTIÓ EL 3-2. PERO EN LA ÚLTIMA JUGADA, NUEVA CHICAGO LLEGÓ AL EMPATE.

