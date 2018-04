La Auténtica Defensa. Edición del miércoles, 11/abr/2018 Breves Deportivas







Libertadores: Juega Boca. Sudamericana: San Lorenzo. Chacarita sueña. Candidatura mundial 2030. Barcelona eliminado. Primera B Metro. Primera C. Con Ginóbili a los Playoffs. Davis: Colombia es el rival. Tres triunfos en Houston. LIBERTADORES: JUEGA BOCA Esta noche, desde las 21.45 horas, Boca Juniors enfrentará como visitante a Palmeiras de Brasil por la tercera fecha del Grupo H de la Copa Libertadores. Para este encuentro, Guillermo Barros Schelotto alistaría a: Agustín Rossi; Leonardo Jara, Paolo Goltz, Lisandro Magallán, Frank Fabra; Bebelo Reynoso, Wilmar Barrios; Pablo Pérez; Cristian Pavon, Wanchope Ábila y Edwin Cardona. El conjunto paulista es líder con 6 unidades, mientras que el Xeneize está segundo con 4. Más atrás se ubican Alianza Lima (1) y Junior (0). SUDAMERICANA: SAN LORENZO En el partido de ida de la primera fase de la Copa Sudamericana, San Lorenzo recibirá desde las 19.15 a Atlético Mineiro en el Nuevo Gasómetro. La llave se definirá el próximo martes 8 de mayo, cuando se dispute la revancha en Brasil. CHACARITA SUEÑA En el cierre de la fecha 22 de la Superliga, Chacarita le ganó 2-0 como visitante a Estudiantes de La Plata y todavía se ilusiona con evitar el descenso. El equipo dirigido por Sebastián "Tomatito" Pena está en el último lugar de la tabla de los Promedios y necesita al menos 12 de los 15 puntos que le quedan en juego para pensar en poder salvarse. CANDIDATURA MUNDIAL 2030 En el Salón Pueblos Originarios de la Casa Rosada, Argentina presentó junto a Uruguay y Paraguay la candidatura tripartita para organizar la Copa del Mundo 2030 de la FIFA. Además se informó que nuestro país tendrá ocho sedes, mientras que Uruguay y Paraguay tendrán dos cada uno. Y se anunció también que se le solicitará a la FIFA que adelante la elección para 2020 para tener 10 años de trabajo, en caso de ser escogidos. BARCELONA ELIMINADO Luego de haber vencido 4-1 como local en el partido de ida, el Barcelona quedó sorpresivamente eliminado ayer a manos de Roma en los Cuartos de Final de la Champions League. El equipo de Lionel Messi cayó 3-0 en la capital italiana y aunque el global terminó empatado 4-4, se despidió de la competencia porque Roma marcó como visitante. En tanto, Manchester City no pudo dar vuelta la serie ante Liverpool y también quedó eliminado. En la ida había perdido 3-0 como visitante y ayer igualó 2-2 como local. En el conjunto que dirige Pep Guardiola, fue titular el defensor Nicolás Otamendi, mientras que Sergio "Kun" Agüero ingresó a los 20 del ST. Esta tarde se definirán las otras dos series de Cuartos de Final: en España se medirán Real Madrid (3) vs Juventus (0), mientras que en Alemania jugarán Bayern Munich (2) vs Sevilla (1). PRIMERA B METRO Estudiantes de Caseros (57) tomó tres puntos de ventaja en la cima de la tabla de posiciones de la Primera B Metropolitana tras ganarle 3-2 a Talleres de Remedios de Escalada y dado que Platense (54) igualó 3-3 con Comunicaciones. En la próxima fecha, Estudiantes visita a Defensores de Belgrano, mientras que Platense recibe a Barracas Central. PRIMERA C Central Córdoba de Rosario igualó en lo más alto de la tabla de posiciones a Defensores Unidos de Zárate. El Charrua venció 2-0 como visitante a Deportivo Merlo, mientras que CADU igualó sin goles en su visita a Deportivo Armenio. Así, ahora, ambos equipos tienen 61 puntos. Tercero quedó Argentino de Quilmes con 56. CON GINÓBILI A LOS PLAYOFFS El argentino Emanuel Ginóbili volvió a brillar en los San Antonio Spurs, que derrotaron a Sacramento Kings y de esa manera aseguraron su lugar en la postemporada de la NBA. El bahiense anotó 17 puntos (8 en el último cuarto), repitiendo la marca que había logrado en el triunfo anterior frente a Portland Trail Blazers (en ese caso, fue sin fallar lanzamientos y con 10 puntos en el último período). Los Spurs mantuvieron así una racha de 20 campañas consecutivas clasificando a Playoffs. En las últimas 16, siempre con la presencia de Ginóbili. Esta noche se cierra la temporada regular de la NBA y San Antonio estará visitando a New Orleans. Un triunfo podría llevarlo hasta el cuarto puesto de la Conferencia Oeste, mientras que una derrota podría retrasarlo hasta el séptimo u octavo lugar. DAVIS: COLOMBIA ES EL RIVAL Ayer se realizó el sorteo para el repechaje de la Copa Davis y así quedó establecido que Argentina deberá superar a Colombia para regresar al Grupo Mundial el próximo año. El equipo capitaneado por Daniel Orsanic venció el pasado fin de semana a Chile en San Juan, sede que se perfila para ser escenario de esta nueva serie que se disputará del 14 al 16 de septiembre. Por su parte, Colombia derrotó 3-2 a Brasil para llegar a esta instancia. Los demás cruces de este Repechaje serán los siguientes: Gran Bretaña vs Uzbekistán; Austria vs Australia; Suiza vs Suecia; Serbia vs India; Canadá vs Holanda; Hungría vs República Checa y Japón vs Bosnia Herzegovina. TRES TRIUNFOS EN HOUSTON En el ATP 250 de Houston, que se disputa sobre polvo de ladrillo, tres tenistas argentinos comenzaron con el pie derecho. El marplatense Horacio Zeballos venció 6-1- y 6-1 al japonés Yoshihito Nishioka; el bonaerense Nicolás Kicker superó 6-3 y 6-2 al estadounidense Donald Young; y el bahiense Guido Pella eliminó por el mismo marcador al también estadounidense Stefan Kozlov. En segunda ronda, los tres argentinos tendrán rivales estadounidenses: Zeballos enfrentará al tercer preclasificado, Jack Sock; Kicker chocará con el octavo sembrado, Tennys Sandgren; y Pella se medirá con el segundo candidato del certamen, Sam Querrey. Por su parte, el tandilense Juan Martín Del Potro confirmó que participará próximamente de los torneos de Madrid, Roma y Roland Garros durante la gira europea de polvo de ladrillo.

