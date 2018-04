Principio de acuerdo en la crisis de Carrefour

P U B L I C



Se habla de 1.000 retiros voluntarios con indemnizaciones que van del 110 al 150% y la reconversión de hipermercados en mayoristas. El viernes habría otra audiencia. El CEO en Argentina de la multinacional Carrefour, el francés Rami Baitiéh, y el líder del gremio de Comercio, Armando Cavalieri, sellaron este martes un principio de acuerdo en el marco del Proceso Preventivo de Crisis para mantener la actividad en la cadena de supermercados que implicaría la concreción de 1000 retiros voluntarios con indemnización del 110 al 150%, en este último caso para los que tiene 15 años de trabajo, y la reconversión de varios hipermercados en mayoristas. Otro dato que trascendió del acuerdo es que las únicas sucursales que podrían cerrarse (en su mayoría "Express") corresponden a propiedades alquiladas por la empresa. Según fuentes periodísticas, Carrefour argumentó en la cartera de Trabajo que para volver a darle rentabilidad a la empresa debe despedir a 2.700 de los 19.000 trabajadores que tiene en todo el país, cerrar 11 sucursales y reducir el salario un 20%. Así las cosas, el acuerdo definitivo no está cerrado y seguirán negociando: el viernes habría otra audiencia o en su defecto la semana próxima. Especialistas del sector señalan que la caída de la facturación de Carrefour a una misma conjunción de factores: altos costos laborales y logísticos y elevada presión tributaria, coexistente con un importante mercado informal, además de un avance del sector mayorista en los hábitos de consumo del público minorista. OPTIMISMO LOCAL "Nosotros vivimos en una zona privilegiada, y toda esta reestructuración que quiere hacer Carrefour no nos va a pegar tanto. Incluso supe que el gerente del hipermercado de colectora norte, reunió a sus empleados para comunicarles que tanto ahí como en la sucursal de avenida Mitre no iba a haber problemas. Ellos van a cerrar los locales que no son rentables, principalmente los Carrefour "Express", que son los más chicos y compiten básicamente con los supermercados chinos", comentó el lunes a La Auténtica Defensa el titular del Centro de Empleados de Comercio de Campana, Luis Juárez. Además, Juárez se mostró confiado en cuanto a la rentabilidad de los dos Carrefour de la ciudad, el "Market" de Av. Mitre y el "Hiper" de Colectora Norte, que suman 140 puestos de trabajo. El sindicalista, quien supo ser empleado del recordado supermercado "Norte", ahora Carrefour, de Av. Mitre coincide que ese local en particular cayó en afluencia de público. "Eso es por los por supermercados chinos, que además, no cumplen con nada", señaló.

PRINCIPIO DE ACUERDO. Habría retiros voluntarios al 150% para quienes tienen 15 años o más de trabajo.



Principio de acuerdo en la crisis de Carrefour

