Un joven de 19 años habría abusado de su sobrina

Ocurrió en Otamendi. La niña tendría 10 años y la noticia se conoció a través del medio capitalino Crónica. La Fiscal Day Arenas confirmó que hubo una denuncia el lunes pero no aportó mayores datos para preservar la identidad de la víctima. Ayer por la mañana, la Fiscal Eleonora Day Arenas confirmó a La Auténtica Defensa que este lunes la UFI Nº 3 de Campana recibió una denuncia por abuso de una menor radicada en la Comisaría de la Mujer y la Familia. También dijo que como parte de un "adelanto extraordinario de prueba", será indagada a través de una "Cámara Gesell", habitación montada especialmente para observar la conducta en niños sin que sean perturbados o que la presencia de una persona extraña cause alteraciones mientras son examinados. "Es todo lo que puedo decir al respecto, porque nuestra obligación es preservar la identidad del menor" dijo la Fiscal, y respecto a la información publicada en Crónica aseguró: "No tengo idea qué publicaron, pero puedo asegurar que esta fiscalía no tomó contacto con ningún medio de comunicación ni difundió información sensible. De hecho se lo hice saber a la familia denunciante, que se presentó en mi despacho para pedirme explicaciones al respecto. Lo cierto es que hoy cualquier persona tiene acceso a los medios masivos de comunicación, y cualquier vecino o allegado puede haber escrito o levantado el teléfono y haber llamado al diario Crónica perfectamente", reflexionó. 3 A 10 AÑOS La información publicada en Crónica, da cuenta que el abusador tendría 19 años y sería tío de la víctima: una niña de 10 años de edad. El hecho habría sido descubierto por los propios familiares mientras tenía curso en una finca de Otamendi, e inclusive en la escena habría estado presente otra menor, de 4 años, hermana de la víctima. Estos dichos no fueron confirmados por la Fiscal, pero sí explicó que la escena descripta constituye un delito agravado por el vínculo y la edad de la víctima. De hecho, la figura de abuso tiene una pena contemplada de 3 a 10 años. Tampoco fue confirmado así, pero desde este medio inferimos que el "adelanto extraordinario de prueba" aludido por la Fiscal está referido a determinar lo antes posible la condición del acusado, quien hasta ayer gozaba de libertad. "Trascendió que la denuncia se radicó en la comisaría de la Mujer y la Familia de Campana, y en la misma se afirma que el joven obligó a que la mayor de las niñas le practicara sexo oral", redactó el periodista Fernando Vázquez, en la edición de Crónica del último martes. La fiscal dijo que en sus 15 años de experiencia, la mayoría de los abusos a menores son cometidos por familiares o conocidos de la víctima.

CAMARA GESELL. La fiscal Day Arenas confirmó que solicitó un "adelanto extraordinario de prueba".



Un joven de 19 años habría abusado de su sobrina

