Lo hizo ayer desde la puerta del Partido intervenido por Luis Barrionuevo José Luis Gioja, el presidente del PJ Bonaerense, Gustavo Menéndez, y la intendenta de La Matanza, Verónica Magario, manifestaron ayer que apelarán el fallo y convocarán a un Congreso para "ratificar autoridades". "Vamos a respetar la justicia porque la justicia es la justicia de nuestro pueblo. Pero la resolución es un disparate. Vamos a agotar todas las vías de apelaciones", indicó Gioja, que fue respaldado por diez gobernadores del PJ antes de iniciar el acto. "Cuando hay una crisis, aparece una oportunidad. Esta es la oportunidad para que con mucha unidad y organización, vayamos por el triunfo electoral en el 2019", sostuvo el gobernador de San Juan. Menéndez al momento de tomar la palabra indicó que el fallo tiene "consideraciones políticas y no jurídicas". "Es un escándalo. Es una designación ilegítima la de Barrionuevo. No hay ningún motivo", afirmó desde un pequeño escenario montado en el medio de la calle Matheu, ante numerosa presencia policial que custodiaba la sede del PJ. El presidente del PJ Bonaerense, por su parte, aseguró que fallo de la justicia federal fue "un verdadero tiro en el corazón al sistema democrático argentino" y adelantó que los dirigentes del PJ se autoconvocaron para llevar adelante el Congreso Nacional del partido el próximo 18 de mayo. "Convocamos al Congreso que es el único organismo partidario que no puede ser intervenido por la justicia", explicó. Por último, Verónica Magario spstuvo que el fallo "es medio raro" y que "tiene sabor a ser un fallo político sin argumento jurídico". La jefa comunal le pidió a la Justicia que "ratifique al compañero Gioja como presidente del partido" y que falle "a favor de este equipo y este partido".



José Luis Gioja convocó a un congreso del PJ para el 18 de mayo

