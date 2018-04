Desde la Secretaría de Salud informan que actualmente no hay riesgos epidemiológicos sobre dicha enfermedad. Desde la Secretaría de Salud del Municipio informan que no hay campaña vigente de vacunación contra el Sarampión. "Por el momento, las fuentes oficiales (del Ministerio de Salud de la Nación) manifiestan que no es necesario lanzar una campaña considerando que Campana tiene tasas altas de cobertura en vacunación", detalló Eleonora Penovi, jefa de Epidemiología del Hospital Municipal San José. Además, recordó la importancia de tener al día el carnet de vacunación con las dosis indicadas según determina el Calendario Nacional de Vacunación. Todas son gratuitas. "Es fundamental que los niños al cumplir el primer año de vida se apliquen la vacuna Triple Viral", enfatizó. "Los niños de entre 12 meses y 4 años deben tener una sola dosis. En tanto que, los niños mayores a 5 años tendrán que contar con dos dosis. Sugerimos que los adultos revisen las libretas sanitarias y en caso de que le falte alguna dosis al niño, la aplique", enfatizó. Y añadió: "No deberán aplicarse esta vacuna quienes nacieron antes del año 1965. Los hombres y mujeres de edad media recibieron las dosis correspondientes durante las campañas de vacunación que se realizaron en los años 2006 y 2009". Penovi también explicó que si alguien tiene previsto realizar algún viaje al exterior consulte a su médico si el país que visitará es una zona endémica. "La situación respecto a los riesgos epidemiológicos varía continuamente en diversas partes del mundo", detalló. Para completar y llevarles tranquilidad a los vecinos la profesional médica sugirió "consultar al médico frente a un brote con fiebre, conjuntivitis o tos -fundamentalmente los lactantes- y tener completo el carnet de vacunación".

La jefa de Epidemiología del hospital aseguró que Campana tiene altas tasas de cobertura en vacunación.



Aclaran que no hay campaña vigente de vacunación contra el Sarampión

