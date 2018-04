El partido fue programado para las 15.30 horas. El árbitro será Gonzalo Pereira. Fin de semana sin competencia tendrá Puerto Nuevo, dado que su próximo compromiso será el lunes 16, cuando enfrente como visitante a Real Pilar desde las 15.30 horas en el estadio municipal de dicha ciudad y con arbitraje de Gonzalo Pereira. Para el Auriazul será la posibilidad de cortar una racha de seis encuentros sin triunfos. Para ello podrá volver a contar con los defensores Antoni Rodríguez y Raúl Colombo, quienes ya cumplieron sus sanciones por acumulación de amarillas. Por su parte, Real Pilar es dirigido por el relator Rodolfo De Paoli y está buscando los dos puntos que le faltan para asegurarse la permanencia en la Primera D. TERMINÓ LA FECHA 26. El martes se disputaron los cinco encuentros que faltaban jugarse y poco cambió en la tabla. Lamadrid dejó pasar una buena chance de acercarse al líder Victoriano Arenas (al que recibirá el domingo) luego de empatar 1-1 con Claypole, cuyo gol lo marcó su arquero en los instantes finales. Por su parte, Victoriano Arenas igualó 2-2 con Lugano y, así, la ventaja sobre el Carcelero sigue siendo de 7 puntos cuando restan cuatro fechas. Además, Atlas profundizó la caída de Central Ballester al ganarle 2-0; mientras que Juventud Unida ratificó su gran momento al vencer 1-0 como visitante a Argentino de Merlo. Por eso, Centro Español igualó a La Academia en la tercera posición tras su triunfo 2-0 sobre Yupanqui.

Imagen ilustrativa. Foto: Archivo. PRIMERA D - FECHA 27 SÁBADO - 11.00 horas: Liniers vs Argentino de Merlo / Juan Pablo Loustau - 11.00 horas: Atlas vs Yupanqui / Edgardo Kopanchuk - 15.30 horas: Argentino de Rosario vs Muñiz / Franco Acita DOMINGO - 11.00 horas: Centro Español vs Dep. Paraguayo / Javier Del Barba - 12.00 horas: Juventud Unida vs Atlético Lugano / Kevin Alegre - 15.30 horas: Lamadrid vs Victoriano Arenas / Ramiro Magallán LUNES - 15.30 horas: Claypole vs Central Ballester / Sebastián Martínez - 15.30 horas: Real Pilar vs Puerto Nuevo / Gonzalo Pereira

Primera D:

Puerto Nuevo jugará el lunes frente a Real Pilar

