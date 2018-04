Superaron 40-22 a Banfield "B", consiguieron su tercera victoria consecutiva y son líderes de la Sexta División de la FEMEBAL. No hay dos sin tres. Lo pueden afirmar la Primera División Caballeros de handball del Campana Boat Club, que consiguió su tercera victoria consecutiva en el arranque de la temporada y quedó como único líder de la Sexta División de la Federación Metropolitana de Balonmano (FEMEBAL). En esta oportunidad, los dirigidos por Eduardo Godoy vencieron 40-22 como visitantes a Banfield "B" el pasado domingo por la noche y aprovecharon la caída de All Boys para tomar la cima del campeonato. Durante la primera parte, el equipo de nuestra ciudad logró ponerse en ventaja rápidamente sin demasiadas dificultades y obtuvo una diferencia de diez goles (18-8). En todo momento, el CBC demostró clara superioridad y por eso tampoco tuvo inconvenientes para estirar aún más las diferencias, a pesar de la defensa a campo completo que intentó por momentos el Taladro. Así, el Campana Boat Club se afirma como uno de los candidatos a pelear por el ascenso a Quinta División. Y tratando de seguir afianzando esa condición, el domingo recibirá a Defensores de Moreno en un encuentro que se disputará en el gimnasio Pascual Sgró del Club Ciudad de Campana. RESULTADOS FECHA 3: Muñiz B 33-29 All Boys; Banfield B 22-40 Campana Boat Club; Aux. Merlo B 22-21 UNLU C; Municipio De Lomas 28-18 Inistituto San Pablo; Wilde Platense B 22-18 Bomberos De La Matanza. TABLA DE POSICIONES: 1) Campana Boat Club, 9 puntos; 2) All Boys 7, puntos; 3) UNLU C, 7 puntos; 4) Merlo "B", 7 puntos; 5) Muñiz B, 5 puntos; 6) Platense B, 5 puntos; 7) Municipio de Lomas, 5 puntos; 8) Temperley, 4 puntos; 9) Instituto San Pablo Wilde, 4 puntos; 10) Defensores de Moreno, 3 puntos; 11) Banfield "B", 3 puntos; 12) Bomberos de La Matanza, 1 punto. SÍNTESIS DEL PARTIDO BANFIELD "B" (22): Jonás Magallán (1); Aaron Juarez (5); Alejo Parra (6); Diego García (2); Franco Biglia (5); Fabio Barbaracco (1); Fabio Bonato (1); Facundo Parga (1). CAMPANA BOAT CLUB (40): Franco Parrilla (5); Hernán Perticarari (4); David Piaggio (4); Eduardo Grillo (4); Emilio Hergert (1); Luciano Díaz (5); Leonel Dente (5); Pablo Bogado (5); Gonzalo Cominguez (4); Martín Reynoso (5). PARCIALES: 8-18 / 14-22 (22-40) GIMNASIO: Club Atlético Banfield

HAY EQUIPO. LOS MAYORES DEL CAMPANA BOAT CLUB INICIARON LA TEMPORADA DE MUY BUENA MANERA.

Handball:

Los Mayores del Boat Club volvieron a ganar y quedaron como únicos punteros

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: