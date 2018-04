Cayó 63-53 como visitante frente a Somisa (SN). En formativas, el Tricolor ganó todos sus partidos ante Atlético Baradero. Después de cuatro victorias consecutivas en sus primeras cuatro presentaciones, el Club Ciudad de Campana perdió su invicto en la Liga Provincial de Clubes U19 que organiza la Federación de Básquet de Buenos Aires. Fue el pasado domingo, cuando los juveniles Tricolores cayeron 63-53 como visitantes frente a Somisa de San Nicolás por la sexta fecha de la Zona Norte 1. En el equipo dirigido por Sebastián Silva tuvo un gran partido Juan Sebastián Manrique, autor de 28 puntos. Sin embargo, esta vez no pudo aportar sus habituales números Agustín Hernández, quien sólo sumó 5 tantos cuando estaba promediando 22,7 puntos por juego. Tras la derrota, el CCC ahora comparte el liderazgo de la Zona Norte 1, cuyas posiciones quedaron de la siguiente manera: 1) Ciudad de Campana e Independiente de Zárate (4-1), 9 puntos; 3) Racing de Chivilcoy, Unión Vecinal de La Plata y Somisa de San Nicolás (3-2), 8 puntos; 6) Estudiantes de La Plata (1-5), 7 puntos; 7) San Lorenzo de Chivilcoy (0-6), 6 puntos. El próximo encuentro para los chicos dirigidos por Sebastián Silva será el domingo 22 de abril, cuando reciban a Racing de Chivilcoy. DIVISIONES FORMATIVAS ABZC. En tanto, por el Torneo de Divisiones Formativa de la Asociación de Básquetbol de Zárate-Campana (ABZC), las categorías juveniles del Club Ciudad de Campana visitaron el sábado a Atlético Baradero, con saldo positivo: vencieron en las cuatro divisiones Los resultados de la jornada fueron los siguientes: -Sub 13: Atlético Baradero 18 vs. Ciudad de Campana 55 -Sub 15: Atlético Baradero 24 vs. Ciudad de Campana 43 -Sub 17: Atlético Baradero 39 vs. Ciudad de Campana 50 -Sub 19: Atlético Baradero 47 vs. Ciudad de Campana 73 Este sábado 14, las formativas del Club Ciudad de Campana jugarán nuevamente como visitantes frente a Deportivo Arenal de Ingeniero Maschwitz.

SIGUEN EN LO MÁS ALTO. LOS SUB 19 DEL CLUB CIUDAD DE CAMPANA LIDERAN LA ZONA NORTE 1 CON REGISTRO DE CUATRO VICTORIAS Y UNA DERROTA.



Básquet:

Ciudad de Campana perdió su invicto en la Liga Provincial de Clubes U19

