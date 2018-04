Más de "Breves - Actualidad Deportiva" en Edición del jueves, 12/abr/2018. Más de "Breves - Actualidad Deportiva" en Edición del jueves, 12/abr/2018. Ocultar Titulares Ocultar Titulares Titulares de Breves - Actualidad Deportiva: Breves Deportivas Temas: Breves - Actualidad Deportiva Breves - Actualidad Nacional Locales - Deportes Locales - Espectáculos Locales - Información General Locales - Policiales - Sociedad Locales - Política y Economía Nacionales e Internacionales Sociales (Calendario) Horóscopos de la Semana Ediciones Anteriores P

Punto para Boca. Ganó San Lorenzo. Newells y Central. Copa América Femenina. El Real, Con polémica. Pella Sí; Kicker, No. NBA: Spurs Vs Warriors. PUNTO PARA BOCA Por la tercera fecha del Grupo H de la Copa Libertadores, Boca Juniors igualó 1-1 como visitante frente a Palmeiras de Brasil en un partido en el que las emociones llegaron en los minutos finales. Keno abrió la cuenta para los paulistas a los 44 minutos del ST, mientras que Carlos Tevez empató en el segundo minuto de tiempo adicionado. De esta manera, Palmeiras se mantiene como líder con 7 puntos, mientras que el Xeneize llegó a 5 unidades. GANÓ SAN LORENZO Con un gol de Gabriel Gudiño a los 39 del primer tiempo, San Lorenzo derrotó ayer 1-0 como local a Atlético Mineiro por el partido de ida de la serie de primera fase de la Copa Sudamericana. En el Ciclón fueron titulares los campanenses Juan Mercier y Nicolás Blandi, quienes curiosamente compartieron la cinta de capitán una vez que Blandi fue reemplazado por Nicolás Reniero a los 30 del ST. La revancha será el martes 8 de mayo en Brasil. NEWELLS Y CENTRAL En la continuidad de la primera fase de la Copa Sudamericana, hoy verán acción los dos equipos rosarinos. Newells visitará desde las 19.15 horas a Atlético Paranaense de Brasil, mientras que Rosario Central recibirá a San Pablo desde las 21.30 horas en el Gigante de Arroyito. COPA AMÉRICA FEMENINA La Selección Argentina de fútbol femenino se encuentra disputando la Copa América Chile 2018. En su debut cayó 3-1 frente a Brasil, pero luego se recuperó con victorias 3-0 sobre Bolivia y 6-3 ante Ecuador. Su próximo compromiso será este viernes desde las 16.45 horas frente a Venezuela. EL REAL, CON POLÉMICA Real Madrid se clasificó a las semifinales de la Champions League con un polémico penal que Cristiano Ronaldo convirtió en tiempo de descuento para el 1-3 final. Hasta ese momento, Juventus había logrado igualar la serie con dos goles de Mandzukic y uno de Matuidi, luego de haber perdido 3-0 en Italia. En el otro partido de Cuartos de Final no hubo goles: Bayern Munich y Sevilla igualaron 0-0 en Alemania y, de esa manera, el equipo germano avanzó a semifinales por el triunfo 2-1 del encuentro de ida. PELLA SÍ; KICKER, NO Por la segunda ronda del ATP 250 de Houston (sobre polvo de ladrillo), el bahiense Guido Pella derrotó 2-6, 7-6 y 7-6 al estadounidense Sam Querrey, segundo preclasificado del certamen. Su próximo compromiso, ya por Cuartos de Final, será frente a otro local, Tennys Sandgren, quien eliminó al oriundo de Merlo, Nicolás Kicker por 6-2 y 7-6. La segunda ronda se completará hoy, jornada en la que el marpletense Horacio Zeballos se medirá con el estadounidense Jack Sock para tratar de meterse entre los ocho mejores del certamen. NBA: SPURS VS WARRIORS Anoche concluyó la fase regular de una nueva temporada de la NBA. Y San Antonio Spurs (6 puntos de Emanuel Ginóbili) cayó 122 a 98 como visitante frente a New Orleans Pelicans. De esa manera, el equipo texano culminó en el 7º lugar de la Conferencia Oeste y enfrentará en Playoffs a los Golden State Warriors.

