Mitos sobre el huevo que ya es hora de desterrar

Sobre el huevo se han dicho multitud de barbaries, desde que engorda por su elevado contenido en grasas (cierto, pero se trata de grasas saludables de las cuales hablaremos detenidamente), sobre su elevado contenido en colesterol (también lo explicaremos), e incluso sobre su potencial para engordar, incluso afirmando que no se debe comer más de un huevo diario. Algunas de estas afirmaciones estaban reforzadas por antiguos estudios científicos, pero los datos que manejamos hoy en día desmienten tales afirmaciones. La leyenda del huevo y el colesterol Durante años se nos ha dicho que no debemos comer más de un huevo al día por su potencial para elevar el colesterol en sangre porque daba lugar a un aumento del riesgo cardiovascular. Sin embargo, hoy en día sabemos que esto es falso. La realidad es que la mayoría del colesterol que se detecta en las analíticas sanguíneas se crea de forma endógena, es decir, por parte de nuestro propio organismo. El colesterol consumido en la dieta apenas afecta a los niveles sanguíneos. Eso sí, el colesterol es necesario para fabricar las membranas de las células, y también se usa para sintetizar algunas hormonas (testosterona, estrógenos, cortisol). Si consumimos más colesterol de forma externa, nuestro sistema disminuirá su producción interna como reacción a dicho consumo. Pero ojo, todo tiene limites, y no es conveniente abusar de los alimentos ricos en colesterol ni tampoco de los alimentos ricos en grasas saturadas (las cuales también son necesarias, pero sí han demostrado contribuir al riesgo cardiovascular, al contrario que las grasas mono y poliinsaturadas o "grasas saludables"). Aunque el huevo es un alimento rico en colesterol, los estudios han demostrado que no contribuye al aumento del colesterol LDL o más conocido como "colesterol malo" (una definición que tiene muchos matices, pues no hay "colesterol bueno" o "colesterol malo"). De hecho, varios estudios han corroborado que consumir varios huevos al día no solo no aumenta el colesterol LDL, o lo aumentaría solo ligeramente, sino que aumentarían el colesterol HDL o "colesterol bueno". En otras palabras, recomendar el consumo de un huevo al día (o menos) es un error. Consumir demasiado huevo no engorda: Otro de los mitos que acompaña al consumo de huevo es que su gran contenido en grasas engorda, y por ello es mejor consumir solo las claras (ricas en proteínas y sin grasas) y desechar la yema. Esto es otro error, pues el huevo es rico en grasas mono y poliinsaturadas o "grasas saludables". Por otro lado, un huevo apenas representa 80 kcal, y su elevado contenido en proteínas de alto valor biológico (siendo por ello el huevo una referencia nutricional en cuanto a proteínas se refiere) produce un efecto saciante según las investigaciones al respecto. Es decir, comer huevo ayuda a perder peso. Por ello se recomienda comer el huevo entero, incluyendo clara y yema, sin desechar partes.



Mitos sobre el huevo que ya es hora de desterrar

