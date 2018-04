La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 13/abr/2018 El barrio "fantasma": una historia de burocracia con aparente final feliz









La hora de los Countries El gobierno de la provincia de Buenos Aires impulsa una iniciativa legislativa para blanquear unos 500 countries y clubes de campo que no están debidamente categorizados y tributan menos al Estado. Algunos están en obra, pero en su gran mayoría se trataría de situaciones irregulares generadas por maniobras dilatorias de los desarrolladores, y demoras burocráticas propias del Estado. Se trata de unas 50.000 viviendas mal categorizadas e incluso se habla de urbanizaciones enteras finalizadas hace una década y figuran como baldíos o terrenos rurales. EDEN no contesta en la Rocca Es público y notorio que las obras de remodelación de la Av. Rocca hace varios meses que se encuentran literalmente paralizadas, y esta semana pudo observarse algo de movimiento. Fuentes seguras confirmaron a La Auténtica Defensa que la demora no se trataría de un problema de faltas de fondos, sino más bien que la causa es de índole técnico y burocrático. Como se recordará, la obra fue lanzada en enero último y, desde esa fecha, EDEN continua evaluando el diseño del soterramiento del cableado eléctrico propuesto en los planos. "Mientras se sigue esperando que EDEN de una respuesta, la idea es cambiar el plan de trabajos y avanzar. Las veredas quedarán para lo último", aseguraron. El loteo se llama "Altos de Villanueva". Algunos vecinos exhiben boletos de compraventa datados en 2012. Quieren escriturar, pero para la provincia el lugar sigue siendo un campo. "Este año tendría que estar todo solucionado", aseguró el Presidente del Concejo Deliberante, Sergio Roses, a La Auténtica Defensa. Son seis manzanas y 97 lotes en el barrio Villanueva que cobraron notoriedad días atrás de la mano de la prensa municipal, dado que sus calles fueron mejoradas con RAP. "A esta gestión no le puedo decir nada. Vinieron con el RAP, y también rectificaron el zanjeo que, en muchos casos, los propios vecinos hicieron a mano. Pero nosotros pagamos por nuestros terrenos y queremos escriturar", dice Nicolás Merlo, quien pagó $140 mil pesos en 2014 y le dijeron que en seis meses podría escriturar. Pasaron casi cuatro años. Gastón Santillán, Wanda Coria y Roxana Barbona cuentan una historia similiar. Algunos boletos están fechados en 2012. El terreno pertenecía a la familia de Juan Ángel, Agustín Rizzo y otros. Según los vecinos, los lotes fueron comercializados por las inmobiliarias Abadie y Monzón. El desarrollo incluyó la apertura de las calles Savio, Castilla y Berutti en el predio original. También están el tendido eléctrico y el alumbrado público, y el de agua. No así el de gas, que pasa por una de las esquinas del lugar. Pero al no estar el plano del loteo aprobado y no contar cada parcela con su nomenclatura catastral, para EDEN los vecinos no existen. Los que ya viven ahí, son varias decenas de familias, se ven obligados a estar "enganchados". Otros, que tienen donde vivir, no se han arriesgado a poner un solo ladrillo hasta no tener la certeza absoluta de que el terreno les pertenece. "Fuimos a la inmobiliaria un montón de veces y siempre nos pateaban la pelota para adelante. Después, a través del Facebook nos empezamos a organizar, y terminamos haciendo dos presentaciones por Mesa de Entradas en la Municipalidad, dirigidas al Intendente Abella y al Secretario Agostinelli: una en agosto del año pasado y otra en diciembre, firmadas por 30 familias. Jamás nos contestaron", comentó Wanda Coria quien, además, recuerda una reunión que mantuvieron con el presidente del Concejo Deliberante, Sergio Roses, y la concejal Romina Buzzini "antes de las elecciones", gestionada por Alberto Giordanelli, actual titular de Abadie Propiedades, la inmobiliaria desarrolladora. BUROCRACIA Giordanelli no se lava las manos, pero dice haber hecho todo bien. "La presentación del plano de subdivisión en la Municipalidad está hecha en el 2012 y me piden las obras de agua y de luz que fueron realizadas durante 2014. El final de la obra de luz, que incluye el cableado y los postes tiene fecha 8 de junio de 2015. Ahora, si a partir de ahí EDEN no se hizo cargo, no es mi responsabilidad. Después, ABSA regional nunca me lo dio el final de obra del agua porque querían que me conectara a un pozo que está seco y ABSA Campana me conectó a otro pozo. Por eso el loteo tiene agua y luz desde hace 3 años. Pero el agua no tiene el final y EDEN no se hizo cargo de dar el servicio. Es entonces que en 2015, estando todavía el Arq. Néstor Lisi a cargo de Obras Públicas, el municipio me pide que le lleve los finales de obra para darle los visados al plano. Hago un convenio con la Municipalidad, le llevo el final de la luz y nunca llevo el del agua porque nunca ABSA me lo da. A partir de ahí, estuve esperando porque nunca me visaron el plano. Recién el año pasado, y porque intervino Abella, logramos que me visen el plano. En marzo, finalmente, ingresó el expediente en La Plata. Una vez aprobado, se podrá escriturar", relató Giordanelli. Por su parte, Sergio Roses confirmó a La Auténtica Defensa que la reunión junto a Romina Buzzini y los vecinos existió: "Nosotros nos habíamos comprometido a realizar las gestiones para que sea aprobado el plano, lo que efectivamente sucedió a principios de marzo último. Es decir, lo que nos habíamos comprometido a gestionar se gestionó y la gestión fue exitosa. Además, me consta que el Intendente está gestionando personalmente el tema de las bajadas a medidores con EDEN. Este año tendría que estar todo solucionado, y los vecinos podrán tramitar sus escrituras".

ENGANCHADOS. Los vecinos que ya viven en Altos de Villanueva piden el medidor, pero EDEN no se los da.





DESCREIDOS. Algunos compraron hace 6 años y todavía no pudieron escriturar. El expediente finalmente fue presentado en La Plata.



