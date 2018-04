La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 13/abr/2018 Axion:

Según la UOCRA, el ingreso de personal a la obra está frenado y hay demoras en los pagos







Ayer, decenas de trabajadores se reunieron en la delegación del Ministerio de Trabajo para seguir una serie de audiencias. El gremio reveló diferencias entre Axión y sus contratistas, lo que estaría paralizando el avance del proyecto. Más de 300 personas estaban listas para entrar. Días atrás, el Municipio emitió un comunicado oficial repasando una visita del intendente Sebastián Abella a la refinería Axion, donde se está llevando a cabo un ambicioso proyecto de expansión. En la nota, el jefe comunal manifestaba que su gestión valoraba "mucho que se encaren proyectos de esta envergadura" en la ciudad "por el impacto que tiene en la generación de empleos y en el posicionamiento productivo de Campana". Pero la realidad es diferente para los trabajadores del gremio de la construcción UOCRA, que este jueves se concentraron en las puertas de la delegación local del Ministerio de Trabajo de provincia para seguir de cerca las audiencias por la paralización en el ingreso de personal ya contratado y las dificultades en el pago de los salarios de la última quincena. De acuerdo con el secretario general de la Seccional Campana de la UOCRA, Oscar Villarreal, la situación "viene pasando ya hace un par de semanas". Señaló que son entre 320 y 340 los trabajadores cuya entrada a servicio efectivo fue congelada. Y que los que actualmente se desempeñan dentro de la refinería vieron complicada la percepción de sus últimos sueldos. Todo, manifestó, por diferencias entre Axion y las contratistas que operan en la obra. Esas tercerizadas serían Andrade Gutierrez-Tecna (una Unión Transitoria de Empresas para permitirle a la primera, de origen brasileño, trabajar en el país), Massa y una de sus sub-contratistas. Villarreal explicó que el cobro de las remuneraciones logró ser normalizado por la intervención de la refinería, que se hizo responsable solidario. Sin embargo, advirtió que los problemas entre Axion y sus contratistas persisten y que las negociaciones podrían extenderse por varias semanas, trabando la creación de nuevos puestos de trabajo. "Habíamos alcanzado 1.500 personas (contratadas) de nuestro rubro y ahora se cortó y no va a entrar la gente que estaba preparada para hacerlo", lamentó el sindicalista, rodeado de una multitud de afiliados a su gremio que se agruparon en la cuadra de Sívori entre Belgrano y Moreno para tener certezas de su futuro. Para los trabajadores que ven congelado su ingreso es una "gran crisis", consideró Villarreal, en tanto que para quienes ya están adentro significa "tener dudas" sobre si el recorte de personal "se empieza agrandar". "Nuestro deseo es que no nos achiquen a los compañeros que hoy están trabajando en el proyecto. Y acá nosotros hacemos hincapié en algunas voces que se han publicado y han tomado estado público de funcionarios de nuestra localidad, concretamente del señor intendente, que hace un tiempo no muy lejano tuvo la posibilidad de visitar la planta", manifestó. En esa oportunidad, el comunicado oficial destacaba que el de Axion energy se trataba del "mayor proyecto de refinación en la Argentina de los últimos 30 años" con "una inversión de capital de U$S 1.500 millones", que tenía como objetivo "incrementar la producción de nafta y gasoil en más de un 60%" y que en su pico iba a emplear "a más de 3000 trabajadores". "Nunca creí en los numeritos que algunos manifestaron, pero tenía la esperanza que se pudieran agregar entre 300 y compañeros más" en los próximos meses, reconoció Villarreal. "Entendemos que la ansiedad de mostrar una postura política hace que se potencien las cosas. Pero nosotros decimos ojo, hay gente que está muy mal, que se ilusiona, y resulta que después nos encontramos con esta realidad", cuestionó.

EL SECRETARIO GENERAL DE UOCRA CAMPANA, OSCAR VILLARREAL, SEÑALÓ QUE LA SITUACIÓN SE DA "HACE YA UN PAR DE SEMANAS". Y AFECTA A MÁS DE 300 TRABAJADORES.



Axion:

Según la UOCRA, el ingreso de personal a la obra está frenado y hay demoras en los pagos

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: