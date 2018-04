La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 13/abr/2018 Una mamá y la experiencia autista







Virginia Papalardo compartió sus vivencias durante la charla sobre Autismo organizada por el equipo TEA del instituto Imenic."El contexto social donde crezca el niño determina la evolución en un futuro", expresó la psicopedagoga María del Carmen Chacón. Virginia Papalardo es la mamá de Felipe (16), a quien le fue diagnosticado autismo hace 13 años, cuando iba al jardín de infantes. "Las chicas del gabinete del Jardín 901 donde iba Felipe fueron las que me hicieron dar cuenta. Comencé hacer pruebas y diagnósticos necesarios", comentó durante la charla abierta a la comunidad sobre el Trastorno del Espectro Autista (TEA) que organizaron profesionales de IMENIC Virgen Niña y tuvo lugar el lunes en el SUM de la Escuela de Arte de Campana. Como profesora, hace más de 25 años que Papalardo está frente a alumnos y docentes transmitiendo conocimientos, pero el lunes se la vio visiblemente emocionada. "Hoy es más fuerte", dijo al comienzo de su exposición. Haciendo referencia al color que identifica al TEA, comentó que hay días que "son azules con un sol rajante" y otros días son de un "azul intenso que se oscurece en la tormenta". "Como mamá –continuó- el diagnóstico fue una gran sorpresa, y para toda la familia también, ya que a ninguno le gusta que le digan que su hijo está enfermo y que a su vez le den un diagnóstico de una discapacidad. Es un desconcierto, un cimbronazo". Papalardo comentó que el desarrollo de su bebé siempre fue normal, sin dificultades, sin inconvenientes. Hasta que se empezó a manifestar con cuestiones de hipersensibilidad sensorial, con actos disruptivos y un comportamiento distinto. Según explicó, el primer elemento o recurso didáctico que Felipe usó para poder aprender fueron claves visuales. Empezó a investigar y a acompañar mejor a Felipe en el día a día. "Parte de nuestro orgullo es ver los logros. Paso a paso, caminar juntos, de aprender del otro todos los días, porque cada día es inesperado. Felipe tuvo la suerte de estar formado y acompañado por pilares importantísimos en todo su desarrollo", comentó. Así como el azul identifica la manera de concientización sobre el autismo, el rompecabezas también lo es para alguien con TEA. "Se trata –continuo Papalardo- de piezas que encajan, que hacen que se integren a la sociedad. Tienen un modo de desarrollo diferente, pero no son imposibilitados. Hay casos que son más graves de acuerdo a otras circunstancias". Según explicó, su hijo pasó por varias terapias ambulatorias hasta que obtuvo el alta. Actualmente está realizando equinoterapia, actividad que le fascina. "Lo importante es saber que estos chicos pueden avanzar y es maravilloso, nosotros, como padres, tenemos que nutrirnos de conocimiento para poder acompañarlos", señaló Papalardo sobre el final de su exposición. CARACTERISTICAS Y ABORDAJE La Asamblea General de las Naciones Unidas declaró por unanimidad el 2 de abril como Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo, para poner de relieve la necesidad de contribuir a la mejora de la calidad de vida de las personas con autismo, para que puedan llevar una vida plena y gratificante como parte integrante de la sociedad. De hecho, en esta fecha se iluminan los monumentos o emblemas nacionales con el color azul, en todo el mundo. En este contexto de difusión del TEA fue organizada la charla de lunes pasado, donde también disertaron las Psicopedagogas María del Carmen Chacón y María del Carmen Fernández, la Licenciada en Psicología María Evangelina Gómez. También estuvieron presentes Marcela Salcedo, profesora de expresión corporal y Hernán Fitengo profesor de música. Según se explicó, el nivel intelectual de un paciente con TEA varía mucho de un caso a otro y va desde un deterioro profundo hasta casos con aptitudes cognitivas altas. Y su diagnóstico temprano es clave para implementar una estrategia de abordaje lo antes posible. Los afectados por TEA presentan a menudo afecciones comórbidas (trastornos que son menores pero que necesitan ser detectados y tratados, presencia de enfermedades coexistentes o adicionales en relación con el diagnóstico inicial). No hay causa específica, se sabe que es de base biológica y hay multifactores, ya sean genéricos, medioambientales y/o funcionales. Usualmente la aparición del TEA se detecta entre los 3 y 5 años de edad. No hay mayor incremento de personas con autismo, sino que hay un diagnóstico más efectivo, más temprano y más certero. En ese sentido, Chacón enfatizó que las tres características que distinguen a una persona con este trastorno son: dificultades en la comunicación, la interacción social y lo que es la presencia de conductas repetitivas o que no se ven normalmente. "El contexto social donde crezca el niño determina la evolución en un futuro. Un contexto óptimo, positivo y generador de bienestar, de propuestas, de tratamientos hará que el chico evolucione mucho más", expresó la psicopedagoga. Durante el transcurso de la charla, Fitengo mostró un video realizado con sus propios alumnos "Descubrí un mundo maravilloso así que encantado de trabajar con ellos", dijo el profesor de música que trabaja en el área de TEA del Instituto Imenic, y Salcedo agregó: "Observamos todo el tiempo lo que las terapeutas nos indican para poder reproducir el arte; yo desde el movimiento y él (por Hernán) desde la música. Es paciencia y mucha espera, sabiendo que ellos se pueden expresar, contar y decir".

DIFUSION. La charla fue organizada por profesionales de IMENIC en el mes del TEA, se realizó en la Escuela de Arte y fue abierta a la comunidad.



Una mamá y la experiencia autista

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: