Inician encuentros de Música y Pintura en la Biblioteca Popular de Ariel del Plata

El proyecto, impulsado por el músico Mariano Meiraldi, es organizar uno por mes con artistas de la zona. "La idiosincrasia de un barrio se construye compartiendo estos espacios y creo que el arte puede cumplir un rol predominante para acercarnos", explica. El primer encuentro será mañana a las 18 horas con la actuación del dúo "Correa-Marizaldi" y una exposición de Ester Mucic. Este sábado 14 de abril a las 18 horas se realizará el primer encuentro de música y pintura en la Biblioteca Popular "Pilar A. de Traverso" del barrio Ariel del Plata (Coltelli 1624). La intención es que éste sea el primero de varios encuentros. De uno por mes, en realidad, según la idea que impulsa el músico Mariano Meiraldi. "El objetivo es acercar a los vecinos a la biblioteca del barrio, a compartir unos mates, algo de música, pintura, vernos las caras y charlar", explica en diálogo con La Auténtica Defensa. "Creo que la idiosincrasia de un barrio se construye compartiendo estos espacios y que el arte puede cumplir un rol predominante para acercarnos. En una sociedad donde el individualismo y el puerta adentro es lo natural, pero salir al barrio y compartir un rato es necesario", agrega. El primer encuentro será mañana y durante la tarde-noche estará presente el dúo "Correa- Marizaldi", compuesto por Javier Marizaldi en voz y Hugo Correa en guitarra. Juntos, interpretarán canciones de poetas de la música como Manuel Castilla, Poli Soria, Celedonio Flores y de geniales composiciones como el Cuchi Leguizamón, Troilo y Juan Falú, pasando también por Carnota y Fandermole, entre otros. "Es promover la música ciudadana. Se podrán escuchar tangos, valses, zambas y chacareras entre otros ritmos", aseguró Marizaldi. Actuará como invitada la cantante Claudia Ibarra, quien "siempre impresiona con su voz e interpretación". En Pintura, la otra pata del ciclo, expondrá sus obras Ester Mucic, artista plástica nacida en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en 1950. Cursó la carrera de Arquitectura en UBA obteniendo su título en 1980. Desde 1984 vive en Ariel de Plata. "Este barrio es el lugar que elegí, donde mis hijos vivieron una infancia de libertad y experiencias en contacto con la naturaleza y donde encontré un sinfín de amigos con los que compartimos momentos felices y me contuvieron en los duros momentos que me tocó sobrellevar", señala Ester. La pintura fue una asignatura pendiente toda su vida hasta que en 2009 decidió tomar clases en el taller de arte de Roxana Giraldez. "Cuando uno elige esta forma de expresión artística, nunca deja de formarse, siempre debe buscar horizontes nuevos que te ayuden a perfeccionar técnicas y te permitan crecer a través del dibujo y la pintura", asegura. Actualmente asiste a las clases de la Prof. Susana Ballini: "Estoy aprendiendo a expresar mi yo interior, a soltarme y a manifestar mis estados de ánimo libremente. Pintando encuentro momentos de intensa alegría, paz y me elevo hasta lugares de mi ser desconocidos que espero poder expresar en lo que hago".

CORREA Y MARIZALDI. Interpretarán canciones de poetas como Manuel Castilla, Poli Soria y Celedonio Flores, pero también composiciones de Cuchi Leguizamón y Troilo, entre otros.





ESTER MUCIC. Nació en Buenos Aires, pero desde 1984 vive en Ariel del Plata. Y desde 2009 se dedica a las artes plásticas. Mañana expondrá en la Biblioteca Popular.



