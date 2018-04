"Socavón de las Artes" en el Boat Club: mañana vuelven las noches de folklore junto a río

Publicidad La velada, que comenzará a las 21 horas en la ribera de nuestra ciudad, contará con la participación del Ballet Martín Fierro, el profesor Nahuel Moreyra Silva, "Los Fogoneros" de San Antonio de Areco y el cantautor Jorge Gordillo. Mañana sábado regresan las noches de folklore junto al entrañable río Paraná. Es que a las 21 horas se abrirá la temporada 2018 del "Socavón de las Artes" en el Campana Boat Club, con una velada que tendrá variados y reconocidos espectáculos. Será "Danzable", porque la apertura de la velada estará a cargo del Ballet Martín Fierro de nuestra ciudad, una compañía de aquilatada trayectoria nacional e internacional, dado que habiéndose presentado en escenarios de Uruguay, Brasil, Perú, Colombia, México, España y Francia ganaron la fama que dejó bien plantado el nombre de Campana en diferentes ciudades de estos países. Y porque también estará presente el Profesor Nahuel Moreyra Silva, mostrando toda su experiencia y labor en la enseñanza en los talleres de distintos niveles infantiles, jóvenes y adultos mayores. "Y también del público, porque sabemos del interés de tantos que desean disfrutar de las danzas folklóricas nacionales, donde no faltarán algunos tanguitos, valses, pasodobles, tarantelas y toda la música bailable", señalaron desde la organización. Y si es "Danzable", por qué no "Cantable" también. Es que desde San Antonio de Areco dirán presentes "Los Fogoneros", dúo instrumental integrado por Facundo Maidana (Acordeón) y Daniel "Colo" Guerrero (Guitarra), formado en el año 2000 cuando, según nos comentaban, en alguna fiesta de su comunidad o en reuniones de amigos entonaban algunos de esos "temitas" del recuerdo, de nuestro acervo cultural o simplemente acompañando a algunos de los cantantes en aquellos fogones improvisados, motivo por el cual fueron bautizados como "Los Fogoneros". Desde entonces no han parado de cosechar aplausos y premios en escenarios de Argentina y del exterior. Además, "Socavón de las Artes" recibirá también al célebre cantautor Jorge Gordillo, quien estará presentando su trabajo "Querido Violín" junto a su banda de músicos y cantantes invitados. Es una propuesta especial para aquellos que gustan de las canciones tradicionales de toda América y bailar nuestras danzas folklóricas. Gordillo, nacido en la localidad de Irineo Portela (partido de Baradero), se proyecta en el espacio artístico desde muy joven, acompañando en sus giras internacionales a grandes artistas como Jaime Torres, "Chango" Nieto y Melania Pérez, entre otros, marcando un estilo personal en las interpretaciones, siendo uno de los ejecutantes preferidos por la mayoría de los ballets y conjuntos folklóricos. Además es Profesor Universitario de Folklore en el IUNA y creador de la reunión de "Folklore con amigos" a cielo abierto, los domingos por la tarde en Parque Patricios, desde hace ya varios años con todo éxito. Por eso, todo está preparado para que mañana sea otra noche especial, como acostumbra el creador del "Socavón de las Artes", Luis "Suky" Ledesma. ENTRADAS. Para realizar reservas anticipadas e puede llamar al (03489) 15-539140 o al (03489) 15-664047. O también a la secretaría del Club: (03489) 422101 - 420036. Durante la velada habrá servicio de cantina a cargo de "El Patio Resto Bar".



JORGE GORDILLO. Es uno de los ejecutantes preferidos por la mayoría de los ballets y conjuntos folklóricos.

"Socavón de las Artes" en el Boat Club: mañana vuelven las noches de folklore junto a río

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: