Atucha III: su construcción costará U$S 1.600 millones menos de lo que estaba previsto

Es la diferencia entre el trato al que había llegado el gobierno de Cristina Kirchner y el alcanzado por la administración de Mauricio Macri. Las obras, en las que se invertirán 5.800 millones de dólares, comenzarían en el 2019. Luego de más de cinco años de arduas negociaciones que comenzaron con el gobierno anterior, la Argentina acaba de cerrar un contrato definitivo con China para la construcción de la central nuclear Atucha III que cosechó un particular detalle: por "desprolijidades y desequilibrios registrados" el proyecto con financiamiento chino costará 1.600 millones de dólares menos que el precio original que había fijado Cristina Kirchner. De esta manera, la construcción global de la central nuclear Atucha III que se realizará con China y Canadá pasará de costar USD 5.800 millones, mientras que el proyecto original que había elaborado el exministro de Producción Julio De Vido era de USD 7.400 millones. "El proyecto original del gobierno anterior tenía ciertas irregularidades, montos abultados y mucho costo local que no estaba claro y que hubo que ajustar. Pero China lo entendió y aceptó las nuevas condiciones", admitió un destacado funcionario de la Casa Rosada que llevó de cerca las duras negociaciones con Beijing. El 30 de marzo pasado, el gobierno de Mauricio Macri firmó con China el acuerdo definitivo por la construcción de la planta nuclear de Atucha III que tendrá tecnología Candu. En el medio del camino quedaron las arduas negociaciones entre la Cancillería y el Ministerio de Energía que lidera Juan José Aranguren con el gobierno de Xi Jinping. En el gobierno alertaron que la diferencia de precios entre el contrato original que había cerrado De Vido con China y el que finalmente se cerró tenía "muchas desprolijidades y desequilibrios" que no se entendían. Por ejemplo, estaba contemplado en el presupuesto global una mano de obra con horas de trabajo innecesarias, mucho costo local no especificado y detalles abultados. "No nos consta que haya existido un reparto de dinero o coimas. Pero había gastos excesivos que hubo que descartar y que en su momento se investigará el caso", destacó escuetamente una fuente diplomática. Más bien, los funcionarios que intervinieron en las negociaciones prefieren hablar de "una administración que desconocía el tema o que era directamente incompetente". Por lo pronto, la decisión de Argentina y China es avanzar en mayo con el contrato por la quinta central nuclear y si todo marcha bien en el 2019 comenzarán las obras por Atucha III. En este contrato se prevé un 40% de mano de obra local que originalmente no estaba prevista; se contará con más componentes de tecnología China; transferencia de combustibles con diseño de la Conea; una nueva distribución de tareas que no implicará la realización de la obra con llave en mano y un detalle no menor que el gobierno anterior no había incluido en el contrato original: todo el acuerdo se firmó bajo las leyes argentinas. Esto implicará que cualquier litigio con China o Canadá se resolverá en la jurisdicción legal de nuestro país y con garantía de los tribunales locales

