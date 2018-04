La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 13/abr/2018 Tellería: "La intervención del PJ pone en riesgo nuestra democracia"







Así lo afirmó Ezequiel Tellería, Secretario de Finanzas del PJ Campana. La intervención del Partido Justicialista Nacional sigue generando diversas reacciones. Y en nuestra ciudad, quien también cuestionó abiertamente la medida judicial adoptada por la jueza María Romilda Servini de Cubría fue Ezequiel Tellería, Secretario de Finanzas del PJ Campana y concejal suplente del bloque PJ-UC. "En el peor momento económico del gobierno nacional, donde las tarifas y las pérdidas de puestos de trabajo están fomentando un clima de descontento general en nuestra sociedad, la decisión de intervenir al Partido Justicialista, principal partido opositor, sin ninguna causa que lo justifique, pone en riesgo nuestra democracia, al querer acallar las voces opositoras. Esta medida es de una gravedad extrema. Nuestra sociedad ya tiene experiencia en proscripciones políticas, en dictaduras, en cercenar derechos humanos. En consecuencia todo argentino bien nacido y de cualquier pensamiento político no quiere volver a revivir esos tiempos", aseguró Tellería. "Entrometerse sin causa que lo justifique en un partido político por medio de una medida judicial y teniendo en cuenta los personajes involucrados, me hace pensar que detrás de todo esto está el oficialismo y que (Cambiemos) no es ajeno a esta situación", expresó, antes de remarcar que "la intervención del Partido Justicialista es un juego peligroso que como sociedad nos debe llamar a la reflexión". Finalmente, Tellería concluyó: "El PJ seguramente debe seguir debatiendo internamente para ser una opción electoral, pero dentro de la libertad de expresión, libertad de pensamiento político, y sin intromisión judicial, ni política extrapartidaria".

RECHAZO TOTAL. "Esta medida es de una gravedad extrema", afirmó Tellería.



Tellería: "La intervención del PJ pone en riesgo nuestra democracia"

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: