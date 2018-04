La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 13/abr/2018 Atletismo:

Daniel Correa participó de los 10K "Malvinas No Olvidar"

La maratón que unió las provincias de Santa Fe y Entre Ríos







El atleta terminó en la segunda posición de la categoría +70 años durante la prueba que cruzó el túnel subfluvial. Conmemorando la Gesta de Malvinas, el pasado 2 de abril se realizó la carrera de 10K "Malvinas, No Olvida". Se trató de una competencia que unió las provincias de Santa Fe y Entre Ríos, que estuvo organizada por el Centro de Veteranos de Guerra de Malvinas de Paraná. La carrera contó con más de 700 participantes y largó a las 14 horas en la entrada santafesina del túnel subfluvial. Y luego de un recorrido de 10 kilómetros finalizó en el Monumento a los Héroes de Malvinas ubicado en la costanera de Paraná. Y allí estuvo el campa-nense Daniel Correa (71 años), quien terminó en la segunda posición de su categoría, +70 años. "Los participantes pasamos por momentos muy emocionantes cuando cada tanto se escuchaba un grito de Viva La Patria que era coreado por todos", contó Correa, quien también destacó la cantidad de público que se volcó a las calles para darle un excelente marco a la prueba con su aliento y sus aplausos. La prueba, que finalizó con lluvia, contó con la participación de competidores de Santa Fe, Entre Ríos, Buenos Aires, Jujuy, Córdoba y Santa Cruz.

EN CARRERA. DANIEL CORREA, POR LAS CALLES DE PARANÁ, EL PASADO SÁBADO.



