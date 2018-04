La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 13/abr/2018 Nacional B:

Por la mañana realizará su último entrenamiento en nuestra ciudad antes de partir. El encuentro frente a Mitre, correspondiente a la antepenúltima fecha del torneo, será el domingo desde las 17 horas con arbitraje de Gerardo Méndez Cedro. El plantel de Villa Dálmine realizará en la mañana de hoy su último entrenamiento en nuestra ciudad antes de viajar por la noche con destino a Santiago del Estero, donde el domingo desde las 17 horas enfrentará a Mitre por la 23ª fecha del campeonato del Nacional B (con arbitraje de Gerardo Méndez Cedro). Para el Violeta (30 puntos) será un partido fundamental para confirmar la recuperación esbozada frente a All Boys (victoria 1-0 para cortar una racha de siete juegos sin triunfos) y para tratar de afirmarse en las dos tablas. Es que un resultado positivo prácticamente lo pondrá a resguardo en los Promedios, al tiempo que lo ubicaría en zona expectante para pelear en las últimas dos fechas la clasificación al Reducido por el segundo ascenso a Primera División. Por su parte, Mitre (28) persigue objetivos similares. Buscará un triunfo para no hundirse en la lucha por mantener la categoría y para, al mismo tiempo, tratar de meterse en la pelea por el ingreso al octogonal. En su última presentación cayó 2-1 como visitante frente a Sarmiento de Junín, confirmando que su campaña es muy diferente fuera de los límites de Santiago del Estero. Es que como local ha sumado 20 de los 28 puntos que tiene en su cuenta, con 6 victorias, 2 empates y 2 derrotas en 12 presentaciones (67% de efectividad); mientras que como visitante su rendimiento disminuye notablemente y sólo ha ganado una vez en once encuentros en esa condición (además, 5 empates y 5 derrotas). Una situación que también se observa en Villa Dálmine, que cosechó 23 de sus 30 puntos en Campana y que como visitante, sólo consiguió 7 de 33 (23% de efectividad). Su único triunfo de la temporada lejos de nuestra ciudad fue en octubre del año pasado, cuando derrotó 1-0 a Gimnasia en Jujuy. Desde entonces acumula ocho partidos sin victorias como visitante, con cuatro empates y cuatro derrotas. En cuanto a lo futbolístico, todo indica que el entrenador Felipe De la Riva repetiría la formación titular que utilizó frente a All Boys. Es que Ramiro López se recupera de su dolencia física, por lo que Marcos Rivadero y Nicolás Sánchez seguirían como titulares. La duda podría plantearse en la posición del centrodelantero, dado que las características del juego que imagina el DT podrían ser más acordes al estilo de Jorge Córdoba que al de Favio Durán. Por lo pronto, la alineación todavía no está confirmada y seguramente recién pueda advertirse con claridad en los movimientos que el Violeta realice mañana por la tarde en tierras santiagueñas.

CONFIRMADO. CON SUS BUENAS ACTUACIONES FRENTE A ALDOSIVI Y ALL BOYS, CRISTIAN GONZÁLEZ SE GANÓ UN LUGAR EN LA FORMACIÓN TITULAR VIOLETA. La Reserva cayó ante Flandria Por la 21ª fecha del Torneo de Reserva del Nacional B, Villa Dálmine cayó por 2 a 0 ante Flandria en la cancha auxiliar del estadio Carlos V de Jáuregui. El conjunto Canarios se impuso con dos goles del volante Pedro Sosa, uno a los 20 del primer tiempo y otro a los 26 del complemento. En el equipo dirigido por Raúl Balmaceda jugaron seis juveniles que habitualmente son parte de los entrenamientos de la Primera División y lo más destacado fue el regreso de Claudio López, quien pudo volver a jugar luego de una lesión que lo marginó durante gran parte del año. "Cafi" ingresó en la segunda parte por Bahiano García y su regreso no tuvo un buen final, dado que fue expulsado por el árbitro Jonathan Fiorentín. La formación de Villa Dálmine en este encuentro fue la siguiente: José Castellano; Matías Benítez, Leonardo Cisnero, Lucas Medina, Nicolás Adler; Alfredo Dinelli (Federico Lemucchi), Fernando Rodríguez, Bahiano García (Claudio López), Federico González; Jesús Guzmán (Lazaro Vitale) y Francisco Nouet. El próximo compromiso del Violeta en este torneo será el miércoles 18 cuando reciba la visita de Sarmiento de Junín.



