La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 13/abr/2018 Voley:

Gran arranque de la tira juvenil de Caballeros de Ciudad de Campana en el Nivel a de la FMV







En dos fechas disputaron diez partidos y cosecharon nueve victorias. Mañana reciben a Centro Galicia. En su primera experiencia en el Nivel A de la Federación Metropolitana de Vóley (FMV), los juveniles del Club Ciudad de Campana han tenido un gran arranque de temporada: en dos fechas disputaron diez partidos y consiguieron nueve victorias. Por la primera jornada recibieron a Universidad Nacional de La Matanza (UNLaM), contra el que sumaron cuatro triunfos y apenas una derrota con los siguientes resultados: -Sub 13: Ciudad de Campana GP - UNLaM PP -Sub 15: Ciudad de Campana 3 - UNLaM 1 -Sub 17: Ciudad de Campana 3 - UNLaM 1 -Sub 19: Ciudad de Campana 2 - UNLaM 3 -Sub 21: Ciudad de Campana 3 - UNLaM 2 Luego, los dirigidos por Gabriel Martra y Rubén Rosales visitaron a Náutico Hacoaj en Tigre por la segunda fecha y terminaron perfectos en esa jornada: cinco triunfos en cinco encuentros. Los resultados fueron los siguientes: -Sub 13: Náutico Hacoaj 0 - Ciudad de Campana 2 -Sub 15: Náutico Hacoaj 0 - Ciudad de Campana 3 -Sub 17: Náutico Hacoaj 1 - Ciudad de Campana 3 -Sub 19: Náutico Hacoaj 1 - Ciudad de Campana 3 -Sub 21: Náutico Hacoaj 2 - Ciudad de Campana 3 Con estos resultados, los Tricolores son los líderes de la Tabla General de su zona con 22 puntos. El próximo compromiso de los juveniles será mañana sábado, cuando reciban a Centro Galicia en una jornada que comenzará a las 11 de la mañana con el partido de Sub 13. Posteriormente jugarán Sub 15 (12.00), Sub 17 (13.30), Sub 21 (15.00) y Sub 19 (16.30). DERROTA EN LA "CHULO OLMOS" Por la segunda fecha de la Zona B de la Copa "Chulo Olmos", Ciudad de Campana cayó 3-0 como local frente a Universidad Nacional de La Matanza. Los parciales fueron los siguientes: 25-13, 25-15 y 25-19. En este torneo preparativo para la División de Honor, el CCC presenta un equipo formado íntegramente por jugadores juveniles. Su próxima y última presentación será mañana sábado desde las 20 como visitante frente a Universidad de Buenos Aires.

