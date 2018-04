La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 13/abr/2018 Handball:

Las Mayores del Boat Club cayeron por la mínima diferencia ante Burzaco







Perdieron 24-23 en un partido jugado en Ciudad Evita. En la última jugada, el palo le negó el empate a Tatiana Zarantonello. Por la tercera fecha de la Cuarta División de la Federación Metropolitana de Balonmano (FEMEBAL), la Primera femenina del Campana Boat Club cayó 24-23 frente a Burzaco como local y cosechó su tercera derrota consecutiva en el arranque del campeonato. El encuentro se disputó el sábado por la tarde en Ciudad Evita (La Matanza), dado que la FEMEBAL obliga a que los partidos de Primera se disputen en gimnasio techado y los habituales escenarios que utiliza el CBC no se encontraban disponibles (Ciudad de Campana, CEF de Escobar y Juventud Unida). La primera parte finalizó con ventaja para las visitantes por dos goles (13-11), aunque el desarrollo fue parejo a lo largo de todo el partido. Las campanenses mostraron diferencias en cuanto a la actitud y el nivel de juego con respecto a las presentaciones anteriores, pero finalmente la suerte no les jugó a su favor: en la última jugada del encuentro, Tatiana Zarantonello (CBC) tuvo la oportunidad de marcar el empate, pero su tiro dio en el palo. En el equipo dirigido por Eduardo Godoy se destacaron las performances ofensivas de Agostina Lorenzo (8 goles) y Tatiana Zarantonello (7), quienes se combinaron para 15 de los 23 goles Celestes. Mañana sábado, por la cuarta fecha de la Cuarta División, las Mayores del CBC enfrentarán como visitantes a Municipalidad de Almirante Brown. RESULTADOS FECHA 3: Campana Boat Club 23-24 Club Burzaco; CEDEM Caseros 27-20 M. de Almte Brown; N.S Luján B 23-16 San Lorenzo; Villa Calzada 27-17 M. de Escobar; Villa Modelo 15-25 Velez B. POSICIONES: 1) N.S Luján "B", 9 puntos; 2) CEDEM Caseros, 9 puntos; 3) Villa Calzada, 8 puntos; 4) Vélez "B", 7 puntos; 5) Banfield, 6 puntos; 6) San Lorenzo, 6 puntos; 7) Club Burzaco, 5 puntos; 8) Municipalidad de Escobar, 5 puntos; 9) Municipalidad de Almirante Brown, 5 puntos; 10) Villa Modelo, 5 puntos; 11) Municipalidad de Ensenada, 4 puntos; 12) Campana Boat Club, 3 puntos; 13) All Boys, 2 puntos.

TODAVÍA SIN VICTORIAS. LAS CELESTES DISPUTARON TRES ENCUENTROS DE LA CUARTA DIVISIÓN DE LA FEMEBAL Y, POR EL MOMENTO, SÓLO COSECHARON DERROTAS. SÍNTESIS DEL PARTIDO CAMPANA BOAT CLUB (23): Tatiana Zarantonello (7); Paloma Slavin (1); Agostina Lorenzo (8); Verónica Schinoni (2); Camila Recalde (3); Tatiana Alvarado (1). CLUB BURZACO (24): Carla Ayala (7); Eliana Aguirre (1); Priscila García (4); Jorgelina Liersch (1); Daniela Bertolelo (3); Victoria Zapata (1); Isabel Cordero (1); Erika Bertolelo (6). PARCIALES: 11-13 / 12-11 (23-24) GIMNASIO: Ciudad Evita (local CBC).

