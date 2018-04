La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 13/abr/2018 Breves Deportivas







Superliga: Fecha 23. Sudamericana: Perdió Newells. Semifinales Europa League. Jaguares en Australia. Top Race en Concordia. Boxeo: Acuña Vs Bermudez. SUPERLIGA: FECHA 23 Hoy se pondrá en marcha una nueva jornada de la Superliga Argentina de Fútbol (SAF) con dos encuentros: Gimnasia recibirá en La Plata a Atlético Tucumán desde las 19 horas; mientras que desde las 21.15 se enfrentarán Huracán y Argentinos Juniors en Parque de los Patricios. La acción de esta fecha 23 continuará mañana sábado con cinco partidos: Godoy Cruz vs Temperley (13.15), Olimpo de Bahía Blanca vs San Martín de San Juan (13.15), Lanús vs Banfield (15.30), Belgrano vs Arsenal (17.45) y Defensa y Justicia vs Racing Club (20.00). En tanto, el domingo jugarán: Unión de Santa Fe vs Tigre (11.00), Patronato vs Estudiantes de La Plata (13.15), Chacarita vs Colón (15.30), River Plate vs Rosario Central (17.45) e Independiente vs Boca Juniors (20.00). Finalmente, la jornada se cerrará el lunes con Newells vs Talleres (19.00) y Vélez vs San Lorenzo (21.15). SUDAMERICANA: PERDIÓ NEWELLS En el partido de ida de la serie de primera fase de Copa Sudamericana, Newells perdió 3-0 como visitante frente a Atletico Paranaense de Brasil. La revancha se disputará en Rosario el próximo jueves 10 de mayo. SEMIFINALES EUROPA LEAGUE Ayer se definieron los cuatro semifinalistas de la Europa League, el segundo certamen continental europeo: son Atlético Madrid (España), Salzburgo (Austria), Marsella (Francia) y Arsenal (Inglaterra). Atlético Madrid cayó 1-0 en su visita a Sporting Lisboa, pero avanzó de ronda por el 2-0 de la Ida; Lazio quedó eliminado sorpresivamente, porque luego de ganar 4-2 en la ida, perdió ayer 4-1 en su visita al Salzburgo; Marsella goleó 5-2 como local a Leipzig y de esa manera dio vuelta la serie (0-1 en la ida); y Arsenal igualó 2-2 en su visita al CSKA Moscú, haciendo valor el 4-1 logrado en el primer juego. JAGUARES EN AUSTRALIA Por la novena fecha del Super Rugby 2018, los Jaguares se presentarán en la madrugada del sábado frente a Rebels de Australia. Para este encuentro, que comenzará a las 2.15, el entrenador Mario Ledesma decidió cinco cambios respecto al último compromiso y entonces, la franquicia argentina formará con: Santiago García Botta, Julian Montoya y Nahuel Tetaz Chaparro; Guido Petti y Tomás Lavanini; Pablo Matera , Marcos Kremer y Javier Ortega Desio; Martín Landajo y Nicolás Sánchez; Sebastián Cancelliere, Jerónimo De la Fuente, Matías Orlando y Ramiro Moyano; Emiliano Boffelli. TOP RACE EN CONCORDIA La tercera fecha del campeonato de Top Race se disputará este fin de semana en el autódromo "Ciudad de Concordia". Hoy será el turno de las pruebas libres; mañana sábado, de la clasificación; y el domingo se correrá la final desde las 11.50 horas. El campeonato de pilotos es liderado por Matías Rossi (Toyota Camry), con 40 puntos. El escolta es Agustín Canapino (Mercedes Benz), con 39; mientras que Néstor Girolami (Ford Mondeo), tiene 31 y es tercero. BOXEO: ACUÑA VS BERMUDEZ Marcela Acuña y Daniela Bermúdez superaron ayer el pesaje para el combate que animarán esta noche en el Polideportivo Municipal de Hurlingham, donde estará en juego el cetro mundial supergallo de la FIB que ostenta "La Tigresa". Acuña (41 años), quien ostenta un registro de 46 victorias (19 KOs), seis derrotas y un empate, marcó 54.800kg en la balanza. Mientras que "La Bonita", campeona supermosca y gallo OMB (22-3-3), subió de categoría y pesó 54.200kg.

