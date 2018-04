Relaciones tóxicas peligrosas: Cómo identificarlas a tiempo

Después de que trascendiera el caso de Nahir Galarza, la joven de Gualeguaychú que asesinó de dos disparos a su ex novio, volvieron a salir a la luz los potenciales riesgos que implica "estar en una relación tóxica". Lejos de manifestar amor y compañerismo, una "relación tóxica" se caracteriza por ser un vínculo peligroso que puede llegar a causar dependencia emocional, asfixia, inseguridades y muchísimo miedo; paralelamente, también suelen ser difíciles de identificar. Por este motivo, los expertos explican cuáles son las alertas que no hay que dejar de perder de vista para reconocerlas. En este contexto, la licenciada en psicología Marisa Russomando habló con TN y señaló que "es necesario tener en cuenta las diferencias entre las demostraciones de amor y las de control" ya que estas suelen devenir en episodios de violencia verbal, psicológica y física. "En estos vínculos, en nombre del amor, se limita el derecho del otro: cuestionar la vestimenta, controlar el horario, revisar el celular, celar constantemente, prohibir que vea a los amigos o no dejar que realice las actividades que hacía antes de conocerse son detalles muy comunes. De esta manera, el que ejerce el control, va separando al otro de sus lazos afectivos y genera dependencia. Esta es la base de la confusión, por la inexperiencia, de las chicas jovencitas que recién se inician en sus relaciones de pareja", explica la experta. Así, algunas de las razones por las cuales las personas suelen caer en relaciones tóxicas son baja autoestima, miedo a la soledad y dependencia emocional o económica. Estos son los signos de alarma que no se deben perder de vista frente a una relación tóxica: - Control de horarios, de gastos personales o de amistades. - Celos constantes. - Desvalorización y menosprecio. - Limite a la libertad de elección. - Agresiones verbales - Amenazas - Somatizaciones (en los casos avanzados) - Desautorización Por último, la experta señala que es necesario realizar tratamientos psicológicos para salir de una relación tóxica; esto puede ser a través de grupos de autoayuda o de consultas con un profesional.



Relaciones tóxicas peligrosas: Cómo identificarlas a tiempo

