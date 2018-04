La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 14/abr/2018 Nuevos reclamos por desbordes cloacales en el barrio Dignidad







Concejales del PJ-UC recorrieron la zona. "Los vecinos del barrio Dignidad no pueden seguir viviendo entre la materia fecal". Los concejales peronistas dialogaron con los habitantes del barrio, quienes no han obtenido respuestas a los recurrentes desbordes cloacales que convierten esas manzanas en una zona inhabitable. "Las soluciones han quedado en promesas, mientras los chicos siguen jugando en aguas servidas", cuestionó el concejal Rubén Romano. Los concejales del bloque PJ-Unidad Ciudadana Rubén Romano, Osvaldo Fraticelli y José Insausti recorrieron el barrio Dignidad y se entrevistaron con vecinos del lugar, quienes denunciaron un nuevo desborde cloacal que convierte a la zona en un lugar practicamente inhabitable. "Estos desbordes lamentablemente son recurrentes, pero empeoran por la falta permanente de respuestas y soluciones por parte del Gobierno municipal", aseguró el concejal Rubén Romano. "No es la primera vez que nos acercamos por este tema. El olor nauseabundo invade toda la zona y la gente no puede respirar ni siquiera adentro de sus casas. Pero resulta impactante ver cómo los niños juegan en medio de desechos cloacales, un foco infeccioso de todo tipo de enfermedades a la que están expuestas, quizás, sin saberlo", advirtió el profesional. Haciendo foco en la cuestión sanitaria, Romano señaló que "el dengue se está expandiendo en toda la provincia de Buenos Aires, se han informado más de 60 casos autóctonos, y los espacios de aguas estancadas sirven de criaderos de mosquitos transmisores". "La situación es muy compleja y requiere de la intervención urgente del Municipio", explicó. Por último, los concejales peronistas lamentaron que "las soluciones han quedado en promesas, mientras los chicos siguen jugando en aguas servidas". "Los vecinos del barrio Dignidad no pueden seguir viviendo entre la materia fecal. Y el intendente debe revisar nuevamente sus prioridades, más aún cuando la vida de la población más vulnerable es la que está en peligro", finalizaron respecto al balance de la recorrida.

LOS CONCEJALES INSAUSTI, ROMANO Y FRATICELLI, DIALOGANDO CON UNA VECINA.





UNA POSTAL DE NENES CRUZANDO AGUAS SERVIDAS TOMADA POR CONCEJALES DEL BLOQUE PJ-UC.



