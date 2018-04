La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 14/abr/2018 Karina Vera se integró a Vamos Campana







"Estoy en la vereda de enfrente al gobierno de Cambiemos y creo que desde este espacio se puede consolidar un proyeto que le devuelva a los vecinos la alegría de poder progresar con el acompañamiento del Estado", señaló la docente y ex concejal. La docente y ex concejal de nuestra ciudad durante el período 2009-13, Karina Vera, se sumó a Vamos Campana. "En mi trayectoria política he atravesado varias situaciones y experiencias y hoy me siento identificada con las ideas de Vamos Campana que buscan generar un proyecto de ciudad integrador para el conjunto de los vecinos", señaló en su presentación junto a Ariel Mosqueira, Carla Nava-zzotti y Mónica Navarro. A su vez, Vera destacó al joven espacio ciudadano porque busca "generar espacios de participación abiertos donde no importa la identidad política de cada uno, sino que lo que importa es todo aquello con lo que uno pueda contribuir para mejorar la vida de los campanenses". La ex concejal se mostró distante del oficialismo: "Estoy en la vereda de enfrente al gobierno de Cambiemos. Siento que las políticas que se están implementando están dañando a los ciudadanos, que cada vez tiene más problemas para sostener las necesidades básicas que se ven avasalladas por estas medidas". En ese sentido, se esperanzó con que desde Vamos Campana, que llevó a Alejo Sarna como primer candidato a concejal en la última elección legislativa, "se pueda consolidar el proyecto que le devuelva a los vecinos de Campana la alegría de poder progresar día a día con el acompañamiento del Estado". Por su parte, el Presidente de Vamos Campana, Ariel Mosqueira, aseguró que la incorporación de Vera demuestra que "una avalancha de vecinos y vecinas se sienten identificados por este espacio político que no solo ha demostrado una coherencia irrefutable en sus planteos políticos sino que además, se ha transformado en la voz de todos aquellos que buscan una oposición que proponga una propuesta superadora a la de Cambiemos que actualmente gobierna el Municipio de Campana".

MONICA NAVARRO, ARIEL MOSQUEIRA Y CARLA NAVAZZOTTI COMPARTIERON LA PRESENTACIÓN JUNTO A KARINA VERA.



