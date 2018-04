La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 14/abr/2018 La UOM y las cámaras empresarias siguen sin poder concretar un acuerdo paritario







El gremio metalúrgico pide un 27% de suba para la categoría inicial, y un incremento acorde a la inflación real para el resto. Los empresarios ofrecieron un 16% en tres cuotas. La audiencia de la víspera para la negociación salarial de metalúrgicos fracasó y las partes decidieron realizar un nuevo encuentro el lunes. La UOM que lidera Antonio Caló había planteado que no admitiría el techo paritario del 15% ante la férrea postura de las cámaras que integran el conglomerado empresario del sector. Incluso en su análisis el jefe metalúrgico invocó la figura de su antecesor Lorenzo Miguel para definir que a conciencia de que no sería una discusión sencilla, el mandato histórico de la organización los confería a buscar al menos compensar la canasta básica de los trabajadores metalúrgicos. En números, la UOM pretende llevar el salario inicial a $17.000, lo que implica un incremento del 27%, en tanto que para el resto de las categorías aceptarían un número menor, pero acorde a la inflación real. En la cita del jueves, los empresarios estiraron la oferta a un 16% en tres cuotas, pero la brecha sigue siendo considerable. El encuentro del lunes tendrá lugar a las 10, casi en simultáneo con el inicio de las deliberaciones del sindicato a cargo de Caló, en Mar del Plata. El congreso metalúrgico se reúne todos los años en la "ciudad feliz", encuentro al que asisten representantes de todas las provincias, analizado diferentes temas de labor y organización gremial. Durante los últimos años ese congreso se constituyó en referencia respecto no solo de la UOM sino también de otras organizaciones industriales respecto a incluso definiciones ligadas a la CGT y la política nacional. Las cámaras empresarias mantienen una dura actitud para pelear cada punto y la cuestión no se da sólo durante la gestión actual de Cambiemos, en tiempos del kirchnerismo también ofrecían un exiguo margen de mejora. Ahora, según fuentes empresarias, los números de la industria nacional ofrecen menos margen para cualquier oferta y a consideración patronal "tendría que ponerse acento en proteger los puestos de trabajo". En la mesa tripartita que comparten las empresas, el sindicato y el Gobierno la víspera tuvo varias etapas de reuniones y cuartos intermedios que finalizaron en la noche del jueves. El margen para evitar un conflicto se resume a la mínima expresión en virtud de que el congreso marplatense avalaría la moción de activar protestas en concreto. "La oferta es potestad empresaria", deslizaron desde la Casa Rosada, negando una injerencia decisiva en la pulseada.

Imagen ilustrativa.



