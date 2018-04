La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 14/abr/2018 Nacional B - Villa Dálmine:

Antes de viajar, de la Riva probó variantes para enfrentar a Mitre









HOY, TRES PARTIDOS CALIENTES La 23ª fecha del Nacional B comenzará hoy con la presentación del líder Aldosivi en uno de tres partidos muy importantes en la pelea por la permanencia. El equipo de Mar del Plata, que tendrá la oportunidad de sacarle cinco puntos de diferencia a su escolta San Martín (T), recibirá desde las 17.05 horas a Los Andes (transmite TyC Sports). Para el Milrayitas también es un juego fundamental, porque una derrota podría compremeterlo mucho en los Promedios. En la zona roja de esa tabla ya están All Boys, que recibirá hoy desde las 13.05 a Gimnasia de Jujuy (transmite TyC Sports); y Estudiantes de San Luis, que prácticamente podría sellar su destino de Federal A si esta tarde pierde frente a Ferro Carril Oeste en Caballito (juegan desde las 16.30). En el último entrenamiento en Campana previo al partido de mañana, el DT ensayó con Ramiro López entre los titulares y con Pablo Burzio como único delantero. El plantel partió anoche rumbo a Santiago del Estero. En la última práctica antes de viajar rumbo a Santiago del Estero, el entrenador Felipe De la Riva dejó planteados al menos dos interrogantes en la formación titular para enfrentar mañana domingo a Mitre como visitante por la 23ª fecha del campeonato del Nacionla B. El plantel Violeta partió anoche, pero antes, por la mañana, realizó un entrenamiento en el que el DT probó variantes en la formación titulares. Tanto de nombres como de sistema. En cuanto al bloque defensivo no habría modificaciones, porque la línea de cuatro se mantendría con los mismos nombres (Franco Flores, Crisitan González, Juan Celaya y Leandro Sapetti), mientras que los volantes defensivos también repetirían (Renso Pérez, Gonzalo Papa y Marcos Rivadero). Así, las novedades surgieron de allí para adelante. Es que volvió a hacer fútbol Ramiro López, quien suplantó a Nicolás Sánchez, que ayer fue padre y por eso quedó descartado para este compromiso; mientras que Federico Jourdan ocupó el lugar de Favio Durán en la alineación titular y, entonces, el sistema pasó de 4-3-1-2 a 4-4-1-1. En ese sentido, la formación se pareció a la que De la Riva utilizó frente a Ferro Carril Oeste, con Jourdan abierto y con Burzio (y no Córdoba como en Caballito) moviéndose por todo el frente de ataque. Por su parte, Ramiro López no jugó como volante por izquierda, sino más suelto, como suele hacerlo "Cuca" Sánchez. Es una alternativa que el entrenador considera para enfrentar mañana a Mitre en Santiago del Estero, aunque todavía no hay nada confirmado. Por eso, el probable once titular por estas horas sería: Martín Perafán; Franco Flores, Cristian González, Juan Celaya, Leandro Sapetti; Renso Pérez, Gonzalo Papa, Marcos Rivadero; Ramiro López; Federico Jourdan o Favio Durán y Pablo Burzio. La lista de 19 convocados para este encuentro se completa con Sebastián Blázquez, Nicolás Cherro, Marcos Martinich, Horacio Falcón, Jorge Córdoba y Francisco Nouet.

RAMIRO LÓPEZ VOLVERÍA A LA TITULARIDAD ANTE MITRE.



