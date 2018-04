La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 14/abr/2018 Opinión:

La contraofensiva del poder

Carlos Aguirre











Sin lugar a dudas la noticia más relevante de esta semana fue el encarcelamiento de Lula en Brasil, el miércoles esperábamos las decisiones que tomaría el Superior Tribunal de Justicia Brasileño, 6 de 11 jueces determinaron que era culpable de un delito que, ni siquiera para esos 6 jueces lo era. ¿Por qué es relevante? Porque es una cuestión que abarca a toda América Latina. Las multinacionales, la justicia y los medios hegemónicos se han convertido en fiscales de los intereses de las naciones, no importa si hay pruebas o no, lo que importa es si el acusado fue un presidente que trató de mejorar las condiciones de vida de esos, a los que Fanon llamó "los condenados de la tierra". La red O´Globo y Veja en Brasil y Clarín y La Nación en Argentina todo el fin de semana, luego de conocer el fallo descontaban las horas en que Lula iría a la cárcel. Sin embargo, a pesar de eso, Lula decidió no presentarse, se atrincheró en la sede del Sindicato de Obreros Metalúrgico acompañado de miles de seguidores. La noche del viernes militantes del MST, cortaron rutas, exigiendo su liberación. Lula, no estaba prófugo, estaba preparando su entrega, el día sábado, luego de una misa en homenaje a su esposa, en un ambiente festivo con músicos que también lo apoyan dio un discurso memorable en el que se despachó contra el juez Moro, a las 6 de la tarde, el presidente salió caminando escoltado por lxs militantes y salió hacia Curitiba. Si hacemos un paralelismo con Argentina, encontramos, que no son casuales las coincidencias, recordemos, porque ya casi ni se habla, que Milagro Sala continua presa, que a Santiago Maldonado y Rafael Nahuel los mató el Estado, que el submarino sigue hundido. Que el gobierno Nacional cree que la justicia brasileña es un ejemplo y que Macri, dijo ayer que va a hacer todo lo posible para que nuestra justicia sea igual a la de Brasil. En Argentina, ya no se habla de Milagro Sala, de Santiago Maldonado, de Rafael Nahuel, del submarino, "Toto" Caputo no dijo nada ante el Congreso, los medios silenciaron la represión de ayer a los trabajadores de ATE y la CTA autónoma. Un dato que no puede dejar de mencionar es la decisión de Servini de Cubría de intervenir el PJ, más allá de lo que pensemos del PJ, es un avasallamiento a las libertades democráticas. Carlos Aguirre / Gigantes de la Patria Grande

Opinión:

La contraofensiva del poder

Carlos Aguirre

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: