La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 14/abr/2018 Nuevas argumentaciones contra LandNort







Según denunciaron desde el Frente Barrial Campana, su operación no contempla una resolución del Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible que data del año 2000. La empresa LandNort volvió a cobrar visibilidad los últimos días dado que fue clausurada por la Municipalidad de Campana a mediados de marzo, al comprobarse que en su predio existen mejoras que no habían sido declaradas. Aun así, la empresa continuó sus operaciones, tal como lo comprobó días atrás la propia municipalidad primero, y luego un vecino del Frente Barrial Campana (FBC), quien difundió un video de un camión atmosférico de "Eco Rol" ingresando al predio vecino al barrio Las Praderas el último lunes. Radicada en nuestro Partido en los años ’90 sobre un predio de unas 54 hectáreas, LandNort se dedica al "Land Farming": un proceso para tratar residuos con una técnica de arado y agregado de bacterias para descomponer la materia orgánica. Su actividad no sólo genera olores nauseabundos en una zona urbana sino que, según algunos especialistas señalan que el "Land Farming" es una técnica descartada hace años en los países centrales por su carácter contaminante del suelo y las napas. Además, la empresa está sospechada de realizar vuelcos ilegales a un zanjón que, cruzando la Panamericana, atraviesa la Reserva Natural Estricta Otamendi y finaliza en el río Paraná. Ahora, los vecinos del Frente Barrial Campana, llegaron a la conclusión de que el zanjón señalado atraviesa toda la propiedad, y que drena el agua de lluvia, arrastrando consigo los residuos que están siendo tratados. "Más investigamos –dijo Raúl Quirino, del FBC- más sorpresas nos encontramos. Pese a la claridad de la resolución 664/2000 del Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible, que regula el tratamiento biológico en el suelo llamado Land Farming. LandNort no cumple con el artículo 2, inciso J, donde se especifica que este tipo de operaciones deben estar ubicadas como mínimo a 300 metros del curso-cuerpo de agua más cercano, incluyendo cuerpos transitorios. Pero además, tampoco cumple con el área de resguardo humano que obliga a estar alejado a más de 150 metros de las viviendas más cercanas". En ese sentido, Quirino también agregó que "los olores nauseabundos, no son producto de errores o vuelcos accidentales como se argumentó en su momento, sino que son fruto de dos piletones de unos 80 metros de largo cada uno que por medio de aireadores electromecánicos, pulverizan a la atmósfera litros y litros de líquidos contaminantes".

CUESTIONADA. La imagen proporcionada por el FBC señala el curso de agua transitorio que pasa por LandNort, y descarga en el Paraná.



Nuevas argumentaciones contra LandNort

