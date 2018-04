La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 14/abr/2018 La cocina de la abuela Berta:

Dos recetas griegas

Por Berta Chudnobsky











Berta Chudnobsky

Cada país o región tiene sus especialidades gastronómicas. A mí me encantaría conocer Grecia, sus colores, su mar y sus comidas por hoy eso comparto cosas ricas fáciles de hacer, que experimenté a partir del libro "La cocina griega hecha fácil" de Adelheid Vossiniotis. El aceite de oliva, las aceitunas, el ajo, el queso feta, las berenjenas, las hierbas y el cordero son básicos en esta gastronomía noble y plena de sabor. En la antigüedad, los griegos comían sentados en el suelo. Las banquetas estaban reservadas a los banquetes, de ahí su nombre. Comían con los dedos y solo usaban cuchillos para la carne y cucharas para las sopas. Homero relata en La Odisea sobre aroma maravilloso de los cabritos asados y las hierbas aromáticas. El vino se elaboraba con pasas de uva secadas al sol y era un jugo denso, que se bebía mezclado con agua. Los cereales eran fundamentales para su alimentación y eran muy comunes, la harina y la sémola de trigo. Cultivaban olivares, cebollas, legumbres y adoraban a las hierbas, a estas últimas les atribuían propiedades mágicas y curativas. Las verduras de hoja eran exclusivas de las clases altas. El aceite de oliva no solo se utilizaba en la gastronomía sino también como ungüento para suavizar la piel. Entre las frutas, uvas, higos, granadas, nueces, castañas y avellanas se consumían en abundancia antes o después de las comidas, costumbre que conservan hasta la actualidad. Principales características de la cocina griega: Combina el eneldo, el perejil y el limón se usan juntos, aportando un toque sutil y característico. Tiene influencias de la cocina turca. Suelen servir la entrada y los postres acompañados de ouzo, un aguardiente de anís. El retsina es el vino emblemático, blanco o rosado con aroma a resina de pino. El queso feta, que puede ser de leche de oveja o de cabra. Las aceitunas negras, llamadas Kalamata. PASTEL GRATINADO DE CARNE PICADA Y BERENJENAS (MUSAKAS ME MELITSANES) INGREDIENTES (Para 4) - 3 berenjenas cortadas en láminas de medio cm. - 1 cebolla picada - 1 diente de ajo picado - 3 tomates sin piel ni semillas, cubeteados - 3 cucharadas de aceite de oliva - 500 g de carne molida - 1 cucharadita de comino molido - 1/4 de cucharadita de canela en polvo - 100 g de queso de cabra semiduro - 2 cucharadas de pan rallado Salsa Bechamel: - 50 gramos de mantequilla - 50 gramos de harina - 1/2 litro de leche - 2 yemas (opcionales) - Nuez moscada a gusto - Sal y pimienta. PREPARACION Dorar las berenjenas en aceite de oliva y reservar. En otra sartén, saltear la cebolla, el ajo y las especias. Agregar la carne y remover con una cuchara de madera. Incorporar los tomates y cocinar tapado a fuego bajo durante 20 minutos. En una cacerola derretir la mantequilla y agregarle la harina, ir revolviendo hasta obtener una pasta e incorporar la leche de a poco, sin dejar de remover, hasta lograr una salsa blanca (Bechamel). Agregar revolviendo rápido las yemas batidas ligeramente con sal y nuez moscada. Espolvorear una fuente para horno con el pan rallado, colocar una capa de berenjenas otra de carne, y cubrir con las berenjenas restantes. Tapar con la salsa y distribuir el queso de cabra rallado por encima. Cocinar 35 minutos en horno a 200 grados. ENSALADA HORIATIKI INGREDIENTES - 4 tomates perita - 100 g de aceitunas griegas - 200 g de queso feta - 1/2 cebolla - 1 pepino - 1/2 ají verde - 4 cucharadas de aceite de oliva - Sal y Pimienta PREPARACIÓN Cortar los tomates en cuartos. Pelar el pepino y cortarlo en láminas muy finitas y luego en tiras. Cortar el ají en tiras, limpio de semillas y nervaduras. Combinar todos los ingredientes y al momento de servir espolvorear con pimienta. Ideal si se acompaña con rosquillas de sésamo. Se las llama kulúrja y son vendidas en panaderías árabes.



