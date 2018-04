OBJETIVOS CLAROS. "Ojalá podamos lograr con la ayuda de todos las metas previstas, que no solo apuntan a los resultados deportivos", destacó el presidente de real San Jacinto, Guillermo Furque.

Esta nueva institución, que jugará en la Liga Campanense, se lanzó públicamente con la presentación de su indumentaria. Real San Jacinto es el nuevo nombre que tendrá la Liga Campanense de Fútbol en este 2018. Y llega haciendo ruido: en marzo, conocida su fundación en el barrio que le da nombre, recibió la visita del Intendente Sebastián Abella; y días atrás presentó la indumentaria que utilizará esta temporada en un evento al que no le faltó nada. Fue durante un acto realizado en un bar del centro de la ciudad, donde estuvieron presentes el Secretario de Desarrollo Social, Marcos Bongiovanni; la vicepresidenta de la Liga Campanense, Tamara Tasistro; el ex entrenador de Villa Dálmine y Puerto Nuevo, Omar Pepe; y una de las figuras del actual plantel Violeta, Renso Pérez. Ellos acompañaron al presidente de Real San Jacinto, Guillermo Furque; a la vicepresidenta, su esposa Sandra Levi; al coordinador general, Javier Magua; y al director técnico de la Primera División, el profe Matías Silva. "Es un honor, pero también una gran responsabilidad para mí ejercer la presidencia en esta etapa fundacional del club. Ojalá podamos lograr con la ayuda de todos las metas previstas, que no solo apuntan a los resultados deportivos", destacó Furque. "Ésta es la concreción de un sueño: estar trabajando desde lo social con un equipo de fútbol que compita oficialmente es lo máximo que yo podía pedir", señaló por su parte la vicepresidenta Levi. "Gracias al barrio San Jacinto y a su gente. Es un barrio humilde, donde el club estará para cobijar a muchos niños y jóvenes, tratando de acercarlos al deporte", agregó. "Para la Liga Campanense es una alegría enorme compartir el nacimiento de una nueva institución. Y sepan sus integrantes que serán recibidos con todo el apoyo que se merecen. Nos place saber que se agranda la Liga en beneficio de todos los deportistas de Campana", expresó por su parte Tamara Tasistro. Luego de las palabras fue el turno de la presentación de la flamante camiseta. Entonces, los jugadores del club, flanqueados por la modelo Jimena Moyano, subieron al escenario con la indumentaria que, de alguna manera, es similar a la "vinotinto" utilizada por la Selección Venezolana. "Después de haber pasado por varios clubes, ésta convocatoria del Real San Jacinto me da una gran oportunidad para llevar adelante los más ambiciosos sueños en apoyo de los niños y los jóvenes de Campana", contó por su parte Javier Magua, quien estará a cargo de la coordinación general del fútbol de Real San Jacinto. De su mano llegó hasta la presentación el entrenador Omar Pepe, quien prometió visitar "prontamente" al plantel "para ayudar desde lo futbolístico a todos estos jóvenes". El evento se completó con servicio de lunch y de catering; un show de música en vivo; y los tradicionales cánticos futboleros que le pusieron color y calor a una noche inolvidable para el barrio San Jacinto.

EQUIPO NUEVO, CAMISETA NUEVA. JUGADORES DE REAL SAN JACINTO POSANDO CON LA INDUMENTARIA DE ESTA FLAMANTE INSTITUCIÓND DE NUESTRA CIUDAD.

Real San Jacinto presentó su flamante camiseta

