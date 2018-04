La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 14/abr/2018 Breves Deportivas







Ganó Atlético Tucumán. No pudo Central. Champions League: Semis. Perdió Guido Pella. NBA: Inician Los Playoffs. Básquet: Liga Nacional. Fórmula 1 en China. GANÓ ATLÉTICO TUCUMÁN Ayer comenzó la 23ª fecha de la Superliga Argentina de Fútbol con la victoria de Atlético Tucumán por 2 a 1 como visitante frente a Gimnasia de La Plata. En tanto, al cierre de esta edición, Huracán recibía a Argentinos Juniors en Parque Patricios. La acción de esta jornada continúa hoy con cinco partidos: Godoy Cruz vs Temperley (13.15), Olimpo de Bahía Blanca vs San Martín de San Juan (13.15), Lanús vs Banfield (15.30), Belgrano vs Arsenal (17.45) y Defensa y Justicia vs Racing Club (20.00). En tanto, mañana domingo jugarán: Unión de Santa Fe vs Tigre (11.00), Patronato vs Estudiantes de La Plata (13.15), Chacarita vs Colón (15.30), River Plate vs Rosario Central (17.45) e Independiente vs Boca Juniors (20.00). Finalmente, la fecha se cerrará el lunes con Newells vs Talleres (19.00) y Vélez vs San Lorenzo (21.15). NO PUDO CENTRAL En la noche del jueves, Rosario Central igualó 0-0 como local frente a San Pablo en el partido de ida de la serie de primera fase de la Copa Sudamericana. El conjunto rosarino no pudo aprovechar el jugar con un hombre más durante 47 minutos. La revancha será el miércoles 9 de mayo en Brasil. CHAMPIONS LEAGUE: SEMIS Ayer se sortearon las semifinales de la Champions League y los dos máximos candidatos que quedan en carrera, Real Madrid y Bayern Munich, chocarán en una de las llaves. En tanto, la otra semifinal la protagonizarán Liverpool (que eliminó al Manchester City) y Roma (que dejó afuera al Barcelona. PERDIÓ GUIDO PELLA El bahiense Guido Pella cayó ayer por 2-6, 7-5 y 6-3 frente al estadounidense Tennys Sandgren por los Cuartos de Final del ATP 250 de Houston, que se disputa sobre polvo de ladrillo. Pella era el último argentino en carrera en este certamen, dado que el jueves, Horacio Zeballos había perdido 6-4 y 6-4 frente al estadounidense Jack Sock en Octavos de Final. NBA: INICIAN LOS PLAYOFFS Culminada la fase regular de la NBA, ya están conformados los cuadros de playoffs de ambas conferencias. En el Oeste se enfrentarán: Houston Rockets (1º) vs Minnesota Timberwolves (8º); Oklahoma City Thunder (4º) vs Utah Jazz (5º); Golden State Warriors (2º) vs San Antonio Spurs (7º); y Portland Trail Blazers (3º) vs New Orleans Pelicans (6º). En tanto, los cruces del Este serán: Toronto Raptors (1º) vs Washington Wizards (8º); Cleveland Cavaliers (4º) vs Indiana Pacers (5º); Boston Celtics (2º) vs Milwaukee Bucks (7º); y Philadelphia Sixers (3º) vs Miami Heat (6º). La serie de San Antonio (con Emanuel Ginóbili) frente Golden State es una de las cuatro que comienzan hoy (desde las 16 horas con transmisión de ESPN). BÁSQUET: LIGA NACIONAL El miércoles 2 de mayo finalizará la fase regular y el 6 comenzarán los Octavos de Final. Por el momento, San Lorenzo (22-7) y San Martín de Corrientes (23-8) son los dos mejores de la temporada. En tanto, Salta Basket (10-22) y Ferro Carril Oeste (9-21) estarían disputando la serie por la permanencia. FÓRMULA 1 EN CHINA La tercera fecha del campeonato mundial de Fórmula 1 se está disputando este fin de semana en China. En las primeras dos carreras (Melbourne y Bahrein) se impuso el alemán Sebastián Vettel (Ferrari); la tercera será este domingo a partir de las 2 de la madrugada.



