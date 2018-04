Arriesgó su vida para salvar del fuego a Marine Sur, pero ahora le hace juicio

PLAN DE NEGOCIOS Cuando Náutica Propeller estaba por cerrar sus puertas, a mediados de 2000, dos de sus empleados decidieron que era la oportunidad de comenzar su propio negocio. Andrés Troelsen y Emilio Arena, de 27 y 28 años en ese momento, eran gerentes Comercial y Financiero de la empresa que fabricaba lanchas e importaba motores. Presentaron un plan de negocios, lograron quedarse con el astillero y así crearon Marine Sur, que se convirtió en una de las empresas líderes en fabricación de lanchas en el mercado local. Con más de 6000 metros cuadrados de superficie, y un plantel de 80 operarios construía embarcaciones para el mercado argentino, pero fundamentalmente para el exterior. En septiembre pasado, el Ministro de la Producción de la Provincia de Buenos Aires, Javier Tizado, recorrió la planta y, según se informó, escuchó los planes a futuro de la empresa: la incorporación de la tecnología robótica para parte de su proceso productivo, que requiere de un minucioso detalle de terminación de las lanchas. La meta era alcanzar las 1.000 lanchas por año. "Si llegaba media hora antes, la salvaba", dijo Raúl Gallardo, ex supervisor de la fábrica de lanchas del barrio Villanueva que ardió el pasado 2 de enero. Cerró sus puertas dejando 80 familias sin su trabajo. Dicen que la tercera es la vencida. Y así fue para Marine Sur: el último y tercer incendio que tuvo lugar el 2 de enero, obligó a cerrar la planta devorada prácticamente en su totalidad, incluyendo daños estructurales. "Después de todo lo que hicimos por la empresa, jamás creí que se iban a portar así", dijo a La Auténtica Defensa Raúl Gallardo (49), quien fuera Supervisor de Marine Sur y desde entonces se encuentra sin trabajo. Luego de las diferentes audiencias que tuvieron lugar en la delegación local del Ministerio de Trabajo, Gallardo, junto a otros 5 trabajadores decidieron "no arreglar" y hacerle juicio a la firma. "Primero, nos mandaron el telegrama de desvinculación al otro día. Y se negaron a pagar la quincena trabajada. Después, ya con el Ministerio de Trabajo en el medio, ofrecieron pagar la quincena pero si aceptábamos cobrar la indemnización al 50% y en cuotas. Somos unos 80 trabajadores y calculo que la mitad ya firmó", comentó el trabajador. "Jamás -comentó Gallardo- pensé que la firma se iba a portar así con nosotros, siempre le pusimos el cuerpo. Estábamos sacando hasta 50 embarcaciones por mes, y le metíamos 12 horas de lunes a viernes, más otras 6 los sábados. Nos pagaban un básico en blanco y el resto en negro por productividad y horas extras. Ese mes teníamos 40 lanchas para entregar, y ellos cobraban el 50% por adelantado, siempre. Además, me consta que tenían el seguro al día, así que todo el manoseo que nos hicieron fue gratuito. Somos todos trabajadores y la mayoría vivía al día ¿con qué necesidad?". EL ULTIMO DIA Hacía 16 años que Gallardo trabajaba en el lugar, y su compromiso emocional con la empresa era absoluto. Por eso, cuando vio el humo en los galpones, no dudó en ingresar para salvar lo que se pudiera: fue el primero en ingresar, antes de que llegaran las 10 dotaciones de bomberos que pudieron dominar las llamas, luego de más de 3 horas de combate. El domicilio de Gallardo queda frente a la planta, del otro lado de la Ruta 6. Era el 2 de enero, y pasadas las 18:30, él llegaba de la costa atlántica. El turno de ese día había terminado a las 18. "Cuando –relató- me estaba aproximando con el auto, no lo podía creer. Me crucé automáticamente, sin darme cuenta que no tenía las llaves. Volví a mi casa, encontré las llaves, me crucé, entré, apagué las alarmas y me puse a salvar lo que se pudiera". Gallardo recuerda haber protegido del fuego al menos 3 lanchas de 20 y 24 pies listas para entregar, matrices, motores de lanchas, además de tambores de resina y acetona, entre otros valiosos elementos. "Me ayudaron otros muchachos, mientras iban llegando bomberos de todos lados. Arriesgamos la vida por la empresa y los dueños no se hicieron cargo. Lo peor es que si llegaba media hora antes, la salvaba", dijo a La Auténtica Defensa, mientras a sus espaldas, podía verse a un operario con una lanza de oxicorte desmontando estructuras de lo que quedó del lugar.

INDIGNACION. “Me consta que tenían el seguro al día, así que todo el manoseo que nos hicieron fue gratito", le contó Raúl Gallardo a La Auténtica Defensa. Desde aquel 2 de enero está sin trabajo. MÁS DE TRES HORAS DE COMBATE Pasadas las 19 horas del 2 de enero, las llamas se hicieron notorias en la fábrica de lanchas ubicada en Ruta 6 y Ricardo Rojas. Allí, rápidamente, el fuego comenzó a ganar magnitud y la columna de humo se tornó visible desde toda la ciudad y alrededores, complicando incluso la visibilidad sobre la ruta Panamericana. El incendio fue feroz: destruyó casi por completo la empresa Marine Sur y demandó más de tres horas de intensa labor de Bomberos Voluntarios. Por la magnitud del siniestro, no sólo participó personal del Cuartel 37 de nuestra ciudad, sino que llegaron hasta el lugar dotaciones de toda la "compañía 13": se hicieron presentes móviles y servidores públicos de Zárate, Los Cardales, Exaltación de la Cruz, Pilar, Escobar, Ingeniero Maschwitz, Benavídez, Tigre, San Miguel, San Fernando, Garín, Don Torcuato y Villa Ballester. A ese trabajo se sumó personal de Defensa Civil Campana y de Zárate y de la filial local de Cruz Roja. En total: más de 120 personas y 30 móviles.





DAÑOS TOTALES. Lo único que quedó en pie de Marine Sur fueron los edificios administrativos. Gallardo dice que la firma tenía el seguro al día.



Arriesgó su vida para salvar del fuego a Marine Sur, pero ahora le hace juicio

