ALDOSIVI SALVO UN PUNTO EN EL FINAL En la última jugada del partido, Aldosivi rescató un punto ayer frente a Los Andes. En Mar del Plata, el líder del campeonato perdía 1-0 desde los 42 del PT por un gol de Ezequiel Cérica, quien tuvo tres chances para aumentar diferencias. La última de esas tres fue instantes antes de que Nahuel Yeri, apareciendo por el segundo palo, estableciera el 1-1 final en el quinto minuto de adición. De esta manera, el Tiburón llegó a los 38 puntos y hoy seguirá atentamente lo que suceda en Jáuregui, donde Flandria recibirá desde las 14.35 a San Martín de Tucumán (35). Ayer, además, All Boys igualó sin goles como local frente a Gimnasia de Jujuy y complicó todavía más su permanencia en la categoría. Mientras que Estudiantes de San Luis quedó al borde del descenso al Federal A tras perder 1-0 contra Ferro Carril Oeste en Caballito. Hoy domingo jugarán: Flandria vs San Martín (14.35); Brown (A) vs Santamarina (15.30), Juventud Unida (G) vs Instituto (15.30), Mitre vs Villa Dálmine (17.00) e Independiente Rivadavia vs Deportivo Riestra (17.45). El lunes se cerrará la fecha con tres partidos: Deportivo Morón vs Sarmiento (20.00), Agropecuario vs Almagro (20.00) y Atlético Rafaela vs Quilmes (21.05). Libre queda Boca Unidos de Corrientes. ARRANCAN LOS INFANTILES Las categorías infantiles de Villa Dálmine comenzarán hoy su participación en el torneo que organiza la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). Los chicos Violetas quedaron en la Zona 2 junto a Huracán, Ituzaingó y Argentino de Merlo. Hoy, por la primera fecha, recibirán en el predio Héctor Fillopski a Ituzaingó. Un resultado positivo mantendrá al Violeta en un lugar expectante en la lucha por ingresar al Reducido y también le podría asegurar la permanencia. Ramiro López y Jourdan reemplazan a Sánchez y Durán en la formación titular. Es a partir de las 17 horas Con el alivio que le significó la victoria frente a All Boys el pasado domingo, Villa Dálmine se presentará esta tarde como visitante ante Mitre de Santiago del Estero para tratar de mantenerse prendido en la lucha por ingresar la Reducido por el segundo ascenso a Primera División y, también, para intentar asegurar su permanencia en la categoría. En esos dos frentes pelea el Violeta, que se encuentra en la 8ª posición con 30 puntos. Pero su diferencia con el 14º, Mitre, es de apenas dos puntos. Por eso será muy importante para el equipo de nuestra ciudad tratar de sumar en esta visita a Santiago del Estero, sabiendo que luego recibirá a Deportivo Morón y posteriormente cerrará la temporada visitando a Atlético Rafaela. En cuanto a la permanencia, quedó mucho más holgado después de su triunfo ante All Boys. De hecho, los de Floresta igualaron ayer sin goles frente a Gimnasia de Jujuy y ya no pueden alcanzarlo en los Promedios, por lo que ahora son cinco los conjuntos que, como mínimo, quedarán por debajo de Villa Dálmine en esa tabla (Deportivo Riestra, Flandria, Boca Unidos y Estudiantes de San Luis son los otros). Por eso, al Violeta sólo le resta sellar diferencias con un rival más, algo que podría ocurrir hoy mismo de acuerdo a los resultados que se den en la jornada. DOS CAMBIOS Villa Dálmine enfrentará a Mitre en un partido correspondiente a la 23ª fecha del campeonato del Nacional B que comenzará a las 17 horas y tendrá arbitraje de Gerardo Méndez Cedro. Será el primer encuentro oficial entre estos dos equipos. Para este compromiso, el DT Felipe De la Riva realizaría dos modificaciones en la alineación titular: Ramiro López, recuperado de su dolencia física, reemplazará a Nicolás Sánchez, quien fue licenciado el jueves por paternidad; mientras que en un cambio netamente táctico, Federico Jourdan ocupará el lugar de Favio Durán. De esta manera, el Violeta presentará en Santiago del Estero una formación similar a la que utilizó ante Ferro Carril Oeste en Caballito, porque Jourdan seguramente jugará bien abierto, tratando de encontrar espacios para jugar mano a mano, mientras que Pablo Burzio tendrá todo el frente de ataque a su disposición. López, por su parte, jugará más suelto, dado que como volante por izquierda se ubicará Marcos Rivadero, quien mantendrá la posición que ocupó ante All Boys. Entonces, Villa Dálmine formará hoy con: Martín Perafán; Franco Flores, Cristian González, Juan Celaya, Leandro Sapetti; Renso Pérez, Gonzalo Papa, Marcos Rivadero; Ramiro López; Federico Jourdan y Pablo Burzio. La lista de 19 convocados para este encuentro se completa con Sebastián Blázquez, Nicolás Cherro, Marcos Martinich, Horacio Falcón, Franco Costantino, Favio Durán, Jorge Córdoba y Francisco Nouet (uno de ellos quedará afuera del banco de suplentes). El equipo de nuestra ciudad buscará cortar una racha de ocho encuentros sin triunfos como visitante (cuatro empates y cuatro derrotas). Su última victoria en esta condición fue en octubre del año pasado, cuando venció 1-0 a Gimnasia en Jujuy con gol de Pablo Burzio. EL RIVAL Por su parte, Mitre (que en la fecha pasada perdión con Sarmiento en Junín) llega a este encuentro en una situación muy similar a la del Violeta: necesita un triunfo para mantenerse en la pelea por el ingreso al Reducido y, a la vez, para tratar de asegurar la permanencia. Una derrota, en cambio, lo alejaría mucho del octogonal por el segundo ascenso y lo pondría al límite en la tabla de los Promedios. Su DT, Arnaldo "Cacho" Sialle, haría dos cambios de cara a este encuentro. Uno será obligado, ya que Hugo Silva será baja por acumulación de amarillas y sería reemplazado por Joel Sacks. Mientras que la otra variante sería el regreso de Oscar Piris, luego de cumplir su fecha de suspensión, en reemplazo de Franco Ledesma. De esta manera, los once del Aurinegro serían Ezequiel Mastrolía; Joel Sacks, Oscar Piris, Matías Moisés, Franco Ferrari; Martín Pérez Guedes, Juan Alesandroni, Leandro De Muner, Daniel González; Joaquín Quinteros y Ramiro Fergonzi. En tanto, como suplentes estarán: Alejandro Medina, Gabriel Tomasini, Juan De Tomaso, Rodrigo Castro, Gastón Bottino, Franco Olego y Javier Grbec.

DESDE EL ARRANQUE. FEDERICO JOURDAN SERÁ OTRA VEZ TITULAR EN EL VIOLETA. JUGARÁ EN UNA POSICIÓN SIMILAR A LA QUE OCUPÓ FRENTE A FERRO EN CABALLITO.

