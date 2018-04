Farmacity a un paso de entrar en la provincia

"Lo más grave es que se trata de una sociedad anónima", dijo la presidenta del colegio de farmacéuticos de Campana, Andrea Giobellini. La firma tiene un "Simplicity" sobre Av. Rocca desde fines de 2015. Luego de la denegación de la Corte Suprema Provincial, esta semana la Procuración General de la Nación dictaminó a favor de la red Farmacity SA y recomendó a la Corte Suprema de la Nación dar lugar a su reclamo y permitirle operar en la provincia de Buenos Aires, aun cuando la ley provincial prohíbe expresamente a sociedades anónimas (con fines de lucro) ser titulares de un servicio que forma parte de las obligaciones atinentes al derecho a la salud. Ahora la Corte Suprema de la Nación es la que debe pronunciarse, y todo indica que Farmacity logrará ganar la pulseada: el último ministro en incorporarse al máximo tribunal fue Carlos Rosenkratz, ex abogado patrocinante de la firma que, además tiene al vicejefe de gabinete, Mario Quintana, como fundador y uno de sus propietarios a través del fondo de inversión Pegasus. Al momento, Farmacity cuenta con 241 locales diseminados en 14 provincias y CABA; mientras que litiga para ingresar a Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos y Tucumán. La firma tiene un "Simplicity" sobre Av. Rocca desde fines de 2015. SERVICIO DE SALUD Sobre el dictamen de la Procuración, Andrea Giobellini, presidenta del Colegio de Farmacéuticos de Campana, comentó: "Fue un golpe terrible. Creemos que no es un dictamen en el que la justicia tuvo algo que ver, sino más bien el poder político. Pero vamos a seguir luchando, porque este fallo no es vinculante". En ese sentido, Giobellini ponderó positivamente el valor de la posición tomada par el HCD de Campana en febrero pasado, a favor de la Ley Provincial. "Se está haciendo en casi todos los municipios, y es una manera de llevar la opinión del ciudadano de la provincia, de abajo hacia arriba". "La ley provincial – agregó Giobellini- existe y es muy clara al respecto. Por un lado, nos preocupa que ni siquiera respeten el tema de la cantidad de farmacias respecto al cantidad de población y la distancia mínima entre ellas, que es una forma de garantizar una distribución homogénea en el territorio. Por el otro, y lo más grave, es que se trata de una sociedad anónima. La ley 10606 que no permite la instalación que una SA, como una una manera de proteger al paciente: en una sociedad anónima no hay nadie responsable. Nosotros, los farmacéuticos, somos los dueños de las farmacias, y somos los responsables de nuestros actos de salud: nosotros no tenemos clientes, sino pacientes. Nos preparamos durante 5 años en una universidad para poder prestar este servicio de salud, que no es un mero comercio. Cuando entro a un Farmacity y veo que venden papa fritas o gaseosas me siento denigrada en mi profesión", concluyó Giobellini.

INTERESES. “Creemos que no es un dictamen en el que la justicia tuvo algo que ver, sino más bien el poder político", dijo la presidenta del Colegio de Farmacéuticos de Campana. Una disputa que también tiene su costado político El posible desembarco de Farmacity en la provincia también se juega en el terreno político. En Campana, durante una sesión extraordinaria del Concejo Deliberante en febrero, se aprobó a instancias del bloque de la UV Más Campana una resolución en apoyo a la Ley de Farmacias 10.606 vigente en la provincia desde 1987. Y este jueves, el HCD de Zárate se expresó en contra de la instalación de la cadena farmacéutica, una votación que dividió al bloque de concejales de Cambiemos en la vecina ciudad. La potencial llegada a territorio bonaerense de Farmacity, marca fundada por el actual vicejefe de Gabinete, Mario Quintana, movilizó a la bancada liderada por Axel Cantlon a presentar un proyecto de resolución en apoyo a la legislación actual, de la que se amparan la Confederación Farmacéutica Argentina (CoFa) y el Colegio de Farmacéuticos bonaerenses para frenar este avance. "Estamos a favor del mantenimiento de la ley, que obliga a que haya un profesional para poder vender estos remedios. La legislación considera a los remedios como un bien social, y por lo tanto solamente los profesionales farmacéuticos pueden comercilizarlos", explicó Cantlon en contacto con LAD. El edil remarcó además la necesidad de "proteger a los farmacéuticos" contra "la posibilidad que llegue una cadena que nada tiene que ver con su actividad ni tiene trayectoria" en nuestra ciudad. "Estamos en defensa del trabajo local", subrayó. Pero no todos los políticos del distrito tienen la misma visión. En Zárate, una similar iniciativa propuesta por los bloques de Nuevo Zárate y Unidad Ciudadana -a pedido de los farmacéuticos locales- fragmentó la postura de la bancada de Cambiemos: sus integrantes radicales votaron a favor, mientras que los de extracto PRO lo hicieron en contra. "En un sistema democrático y republicano como el que dicta nuestra Constitución Nacional, debe respetarse la división de poderes, y si un tema se encuentra judicializado por voluntad de las partes, como es el presente caso, los demás poderes del Estado no deben interferir hasta que se dicte la sentencia y sea la Justicia quien decida. Nosotros no venimos a mentir a la gente, asumimos el compromiso de decir la verdad", expresó el edil Marcelo Matzkin al portal digital Enlace Crítico, a la hora de justificar la negativa PRO de acompañar la resolución. Por el contrario, Angel Lavie, María Elena Gallea, Irene Lucía Guehenneuf y Norberto Fernando Toncovich, de la UCR y referenciados en la figura de la diputada provincial Sandra Paris, se plegaron en apoyo de la medida, que en la práctica es apenas la manifestación de un deseo, pero compartido por muchos farmacéuticos y empleados de farmacias de toda la provincia.

Farmacity a un paso de entrar en la provincia

