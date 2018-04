El bloque PJ-UC presentó un proyecto que busca generar nuevas herramientas para la intervención vecinal en aquellas obras que el Municipio realice en su barrio. Los concejales peronistas Rubén Romano y José Insausti brindaron detalles de un proyecto de ordenanza presentado por el bloque PJ-Unidad Ciudadana, que apunta a generar nuevos espacios de participación ciudadana en aquellos proyectos de obra pública que el Municipo pretenda realizar en cada barrio o sector de la ciudad. "Buscamos articular los proyectos de inversión del gobierno con la necesidad de la gente" aseguró el Dr. Romano, quien agregó: "No se trata de un fondo especial de inversión, sino de todos los proyectos de desarrollo en infraestructura. Queremos que los vecinos tengan mayor participación y control de la obra pública, pudiendo tomar conocimiento de los detalles de cada obra, a través de audiencias vecinales donde se les brinde información precisa sobre lo que se realizará en el barrio". El concejal explicó además que la iniciativa contempla una determinada cantidad de días para la presentación de propuestas de mejora, por parte de los propios vecinos. "Con esto buscamos evitar que vuelvan a suceder experiencias negativas como la ocurrida con el polideportivo en Otamendi, donde en lugar de ser aceptado por los habitantes del barrio, termina generando rechazo en la gente por la forma en que se intenta implementar, o también, porque no responde a las urgencias y necesidades de los vecinos". Romano señalo también que pese a que los vecinos pueden no tener conocimientos técnicos de una obra hidráulica, por ejemplo, "si pueden conocer los motivos por los que se originan los anegamientos, o se rompen las calles, y realizar aportes sobre las posibles soluciones". Por su parte, el Concejal José Insasti aseguró que a través de la iniciativa presentada por su bloque, "los vecinos también pueden ser controladores de cada empresa contratista que trabaja en su barrio, a través de distintos mecanismos de control. Ellos son testigos cotidianos de trabajos que se hacen mal, o fuera del plazo de ejecución. Y también en negro, sin medidas de seguridad. La cercanía a las obras les da la autoridad para denunciar cualquier irregularidad, y el Municipio debe escucharlos". Al respecto, Insausti puso como ejemplo lo ocurrido con la obra de la Av. Rocca: "la empresa que ganó la licitación contrató a otra, y ésta, a su vez, contrató a otra más. De esta forma es muy difícil asignar responsabilidades a los actores que participan en la realización de las obras, porque se tiran a la pelota entre ellos. Esta fue una denuncia que realizaron los propios comerciantes de dicha Avenida, porque a diario veían cómo iban cambiando las empresas sin que ninguna se hiciera cargo de nada". Por último, los ediles peronistas coincidieron en que con esta ordenanza "no habrá ningún tipo de demora en absoluto para la realización de las obras. Las audiencias vecinales pueden realizarse en paralelo al proceso administrativo, sin demorar los plazos de ejecución. Pero queremos que cada obra pública que el Gobierno piense realizar, sea presentada previamente a los vecinos, y que ellos puedan tener voz y presentar mejoras porque en definitiva, serán los beneficiarios o principales perjudicados si las cosas no se hacen como se deben" concluyeron.

PJ - Unidad Ciudadana:

"Queremos que los vecinos tengan mayor participación y control de la obra pública"

