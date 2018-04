Hoy (estimo) es un domingo agradable. Parece la consecuencia misma de los avatares de la semana con días húmedos y calurosos seguidos de días fríos, que tampoco llegaron para quedarse. Es la misma sensación que dejaron los hechos de la última semana en la política: anuncios, debates que se inician, intervenciones; ningún cambio radical o "política emblema" del gobierno... Es más: los episodios destacados de la semana poco tuvieron que ver con una agenda del oficialismo explícita y deliberada. Llegan visitas, el presidente las recibe. Así fue que ante el arribo del presidente español, Mariano Rajoy, el gobierno adelantó dos proyectos que estaban demorados. El primero es la posibilidad -que ya contaría con la aprobación de buena parte del Senado- que Telefónica pueda avanzar en el negocio de la Televisión Digital; actualmente solo Telecom-Cablevisión brinda el llamado cuádruple play de telefonía fija, móvil, internet y televisión. El segundo implica acelerar la implementación de los contratos de Participación Público Privada (PPP) para que españoles inviertan en proyectos de obras públicas con seguridad jurídica de mediano plazo. Rajoy viajó acompañado por 70 empresarios con intereses en sectores como energías renovables, infraestructura, transporte, maquinarias y equipo, turismo, industria editorial, banca y finanzas y telecomunicaciones. "El clima de inversión generado por el Gobierno es inmejorable" fue el elogio de Rajoy a nuestro presidente. Sin embargo no se realizaron anuncios de inversiones concretas tras su visita. También durante la estadía del presidente español, Macri mantuvo conversaciones sobre el acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y el Mercosur, demorado desde hace años por incompatibilidad de intereses. Macri quiere que Rajoy intermedie en las negociaciones con los países más duros sobre la apertura del mercado de alimentos (Francia, Polonia e Irlanda) pero el tema viene para largo y tampoco España tiene una postura unificada, desea que se reconozcan certificaciones de origen en productos elaborados localmente (como aceites de oliva y vinos) y que se considere producción local la indumentaria de origen chino pero que tiene la marca de compañías españolas como Zara. Rajoy prometió la firma del acuerdo para antes de fin de año. El segundo tema que marcó la agenda política de la semana fue la realización del primer plenario de comisiones por la legalización del aborto en la Cámara de Diputados el pasado miércoles 11. La iniciativa fue impulsada por movimientos feministas no oficialistas pero el gobierno en su estilo complaciente con las agendas ajenas aceptó su ingreso al Congreso, no obstante manifestó su posición en contra, inclusive a través de un poema estilo "golpe bajo" publicado en el Facebook del senador por la provincia de Buenos Aires, Esteban Bullrich. La sesión por la discusión del aborto duró ocho horas y contó con 32 expositores, participaron de ella artistas y periodistas poco habituales de ver en los debates legislativos. Miles de personas se congregaron en las afueras del Congreso para apoyar la medida, reconociendo el valor de la lucha. El tercer episodio saliente fue la intervención del Partido Justicialista (PJ) nacional dictada por la jueza María Servini de Cubría el mismo miércoles 11, y que tiene como correlato una segudilla de operaciones dentro del propio peronismo en la pelea por la unidad de cara a las elecciones de 2019 y la posibilidad de aislar al kirchnerismo del partido. Un antecendete importante fue el encuentro organizado por el PJ bonaerense, bajo el liderazgo de Gustavo Menéndez, en la provincia de San Luis en continuidad de un Encuentro por la Unidad realizado en febrero que reunió a referentes del kirchnerismo, massismo y randazzismo. El PJ bonaerense no fue intervenido y en su estructura partidaria logra captar al movimiento, a diferencia de lo que ocurre a nivel nacional, donde la figura de el partido aparece así como desaparece de los armados políticos. En los primeros días de abril el llamado "PJ dialoguista" comandado por Miguel Pichetto también congregó a massistas y randazzistas pero se diferenció de La Cámpora y Cristina. La cumbre contó con poca presencia del bloque (10 de los 25 senadores peronistas), reunió a los economistas del grupo (Miguel Peirano, Diego Bossio y Marco Lavagna) y no contó con la presencia de Juan Manual Urtubey, principal candidato del espectro dialoguista. Funcionarios macristas y hasta el propio presidente corrieron detrás de algunos invitados para voicotear su asistencia. Días después, el miércoles 11, se conoció un cuestionable fallo de la jueza Servini de Cubría que disponía la intervención del PJ nacional, nombrando como interventor de la "renovación" peronista a Luis Barrionuevo, representante de lo más cuestionable dentro del peronismo y poco menos que servil al macrismo. Según comenta el diario La Política Online, la línea que bajará el gastronómico para el armado nacional del PJ será conversada con el ex gobernador Eduardo Duhalde, quien había querido intervenir previamente el PJ bonaerense y luego de la decisión de la jueza habría buscado mediar con el saliente interventor Luis Gioja, en buenas relaciones con el kirchnerismo. La realidad es que la posibilidad de alcanzar una unidad dentro del peronismo en 2018 parece casi tan lejana como la de lograr la meta inflacionaria del gobierno, que explícita e implícitamente gira en torno de un 15% o 20%. El clima se vuelve más frío y se implementaron nuevos aumentos en las tarifas de gas, con subas de hasta un 42% en el tramo residencial, que harán escalar la inflación de abril. A dicho ajuste se sumaron otros en el transporte de colectivo, en peajes y está en discusión el incremento del boleto de subte. Pero aún sin impactar dichas subas, la inflación de marzo fue de por sí elevada: un 2,3% respecto del mes anterior. No hubo desaceleración respecto del primer bimestre. La variación de los precios respecto del año anterior se ubica en 25,4% lo cual confirma las proyecciones de consultoras privadas respecto de la imposibilidad de cumplir la meta inflacionaria. Otra noticia para el ámbito bonaerense fue que la Procuración General de la Nación, a través del procurador interino Eduardo Casal, dictaminó que uno de los artículos de la Ley de Farmacias que rige en la provincia desde hace más de tres décadas es "inconstitucional", y de ese modo se abriría el espectro de las farmacias que pueden operar en Buenos Aires, lo cual avala a Farmacity a ingresar en el territorio. Es la primera vez que se da un revés semejante a la legislación consolidada desde hace años incluso por la Corte Suprema Provincial. Días antes de conocerse esta disposición el Vicejefe de Gabinete, Mario Quintana, anunció que se desprenderá de sus acciones mayoritarias en Farmacity. En cuanto a "la crisis" que enfrenta la empresa Carrefour sobraron acusaciones, en boca del presidente y de las cámaras empresariales, a la "competencia desleal" de los supermercados chinos. Tras presentar un Proceso Preventivo de Crisis ante el Ministerio de Trabajo, la francesa pretendía despedir a 2.700 trabajadores y el cierre de 11 surcursales (entre la que no se encontraban los locales de Campana), luego de negociaciones se prepara para ofrecer el retiro voluntario con indemnizaciones del 150% para generar vacantes entre sus sucursales más pequeñas. Los chinos, que entraron "tarde" al capitalismo entendieron mejor la lógica de las ventas minoristas en países en desarrollo como Argentina: pocas marcas, consumo austero, muchas sucursales con amplia banda horaria; esa lógica fue copiada por Carrefour hace unos cinco años cuando empezó a desplegar en Capital Federal pequeños establecimientos con menor stock de productos y cajeros de a pie, que ofrecían una variedad de productos similiar a la cadena Día. Para el segmento de consumo de elite, optar por la concentración masiva en los hipermercados no parece ser acertado; prefieren comprar productos "no-estandarizados" que se venden en los almacenes gourmet de moda, inclusive las opciones más "populares" pueden encontrarse en dietéticas a más bajos precios. La nueva estrategia de Carrefour será transformar los hipermercados en supermercados mayoristas, que tienen menos empleados y por ello el ofrecimiento de retiros voluntarios. La empresa también enfrenta problemas económicos en otros países, como en su Francia natal, donde anunciaron recientemente despidos y cierre de sucursales.

Opinión:

Sin agenda clara, solo episodios

Por Mara Pedrazzoli

