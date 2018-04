Jorge Bader

En mayo de este año se cumplen 8 años del coloquio de Geocrítica que se desarrolló en la Universidad de Buenos Aires. Bajo el titulo ¨El derecho a la ciudad¨, el eje del coloquio tuvo que ver con la dicotomía que se plantea entre la ejecución de obras publicas que aparentemente mejoran las condiciones de vida de la población y el verdadero concepto de desarrollo urbano. A la luz de los análisis el fenómeno del desarrollo es un tema mucho más complejo que la simple ejecución de una calle o una infraestructura. El desarrollo es una concepción transversal y multidimensional y si alguno de los componentes de esa ecuación no se consideran el resultado esta muy lejano del objetivo central. La pregunta que guió este coloquio fue: El "derecho a la ciudad": ¿se construye con más obra pública o con mejor regulación del desarrollo urbano? No es mi intención reproducir aquí los aspectos del debate sostenido en el coloquio ya que su alcance fue muy complejo y abarcó aspectos que tienen que ver con la cuestión urbana y la pobreza estructural, barriendo aspectos sociológicos y urbanísticos muy amplios. Me interesa focalizar en la cuestión particular de la dualidad entre el proyecto urbano y el concepto del desarrollo planificado. Sobre ese particular el trabajo plantea que el "derecho a la ciudad", entendido como la posibilidad de los ciudadanos de acceder a una vivienda y a servicios urbanos básicos a precios que puedan afrontar, no depende solamente de la realización de obras públicas, sino sobre todo de su complementariedad con mejores regulaciones del desarrollo urbano. Y en este aspecto se cuestiona seriamente la ejecución masiva de viviendas extra urbanas con aparente criterio social ya que finalmente se terminasen constituyendo ghettos o bolsones segregados donde se potencian otras cuestiones sociales adversas. En palabras del propio documento final del Simposio: ¨Aunque mucho se ha discutido sobre la cuestión del derecho a la vivienda y a la ciudad las estadísticas (UN-HABITAT, 2009) dan cuenta de un progresivo empeoramiento de las condiciones de hábitat de los sectores mas vulnerables. La solución clásica al problema fue construir masivamente viviendas e infraestructuras con recursos públicos. Pero el tiempo demostró que sólo construyendo con subsidios públicos, nunca suficiente para satisfacer la demanda, no se asegura la integración plena de esos sectores sociales a la ciudad y sus posibilidades de progreso, sino que puede inclusive facilitar su segregación¨. El estudio avanza en la consideración de que las responsabilidades más importantes del Estado pasan por la mayor regulación proactiva del desarrollo urbano, cambiando el paradigma de la intervención estatal de todo protector y proveedor de soluciones a facilitador de la inversión y promotor de la integración. Transcribo aquí un párrafo de estas conclusiones ¨Este cambio de tendencia lleva a pensar que en realidad el derecho a la ciudad se construye con mejores regulaciones urbanas que incentiven la inversión privada y comunitaria y cada vez menos con obras públicas solamente. Ya no se busca que el Estado provea de viviendas, infraestructuras y servicios con subsidios públicos, sino que imponga reglas justas de promoción y control del desarrollo urbano, complementado con algunas obras publicas en casos muy específicos. El concepto de obra pública ha mutado también, ya no se trata simplemente de construir unidades habitacionales nuevas, sino que también se han incorporado modalidades como "lotes con servicios", "regularización de lotes", interviniendo en asentamientos informales, subdivisión de lotes, alentando la inversión de sus habitantes¨. A nivel internacional se debate hoy lo que se conoce como el ¨Enfoque Facilitador¨, donde el estado pasa de un histórico rol paternalista al de compañero de ruta en la promoción del desarrollo por el esfuerzo colectivo. Este enfoque facilitador implica una revisión conceptual de las funciones operativas de ese estado en lo que tiene que ver con la flexibilización de las regulaciones y la dinamización de la gestión publica. Una revisión de los Códigos y una simplificación de los mecanismos burocráticos se hacen imprescindibles en este camino. El simposio concluye con un extenso documento del cual extracto un párrafo que me parece el corolario Isela para este razonamiento y un punto de partida para movilizar la reflexión de nuestros políticos: ¨¿Quién construye el derecho a la ciudad? La respuesta del enfoque facilitador es que el Estado debe fundamentalmente crear las reglas para definitivamente involucrar al conjunto de la sociedad en un proceso de construcción colectiva de herramientas que permita avanzar progresivamente en la generación de desarrollo local inclusivo¨. Arq. Jorge Bader - Matrícula CAPBA 4015

El derecho a la Ciudad

Por Arq. Jorge Bader

