La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 15/abr/2018 Una presentación para el recuerdo

Por Santiago Tomás Mengual







El "Pipi Piazzolla Trío" dio sobradas muestras de virtuosismo, compleja rigurosidad y humildad. Pequeñas lecciones de ritmo, descomunales improvisaciones y un clima intimista matizaron una velada. Daniel "Pipi" Piazzolla tiene una curiosidad insaciable. Y se aburre fácil. Por suerte sabe cómo manejarlo: vive ampliando sus fronteras musicales, renovándose y renovando los grupos que conforma. La tarea no parece sencilla. El líder de "Escalandrum" y nieto de Astor conformó su propio trío, que completan Lucio Balduini en guitarra y Damián Fogiel en saxos tenor y soprano, en 2010. La elección de una formación atípica (prescinde del teclado, bajo o contrabajo), fue consiente desde el primer momento. Significa que no hay instrumento que marque naturalmente la base o lleve el "groove", por lo que los tres instrumentos deben encargarse ellos de sostener, además de la melodía, la estructura de las canciones. No es free jazz. Hay conceptos, hay líneas a seguir bien marcadas y ensayadas aunque las composiciones siempre tengan momentos de improvisación y vuelo propio. También los músicos se vuelven multifuncionales con sus instrumentos: Piazzolla marca con el bombo la rítmica casi de forma continua mientras que Balduini crea capas de sonido y melodías con su guitarra, y Fogiel brilla con la melodía o hace las bases para que la guitarra destaque. Debutaron discográficamente en 2012 con "Arca Rusa", un álbum conceptual basado en la película homónima de Aleksandr Nikoláyevich Sokúrov que fue grabado de un tirón (así como la película fuera filmada en un solo plano secuencia de 90 minutos) con temas originales del baterista y un bonus track: Evidence, de Thelonious Monk. "Trasmutación" es otra cosa. En el segundo disco del P.P.T. no hay un hilo conductor tan definido como en su anterior placa, las composiciones se reparten entre los integrantes y el grupo denota la experiencia y la soltura de tocar juntos más de cinco años. El término "transmutación" está íntimamente ligado, científicamente hablando, a la física y la química. Suele empleárselo con referencia a la transformación de un elemento químico en otro. Esto puede darse de manera natural (cuando un elemento químico tiene un núcleo inestable) o artificial. El primer científico en llevar a cabo el experimento con éxito fue Ernest Rutherford en 1919 cuando bombardeó –con partículas alfa- un átomo de nitrógeno. No obstante, habría que retroceder en el tiempo unos cuantos años ya que la idea de transmutación estaba muy presente en los alquimistas. Por supuesto que la idea era (es) que el resultado de la transmutación mejore al o a los elementos de su estado anterior. De allí la intención de transformar los metales en oro, por ejemplo. Pero esta idea, digamos, superadora, adquiere una mayor relevancia dentro de un contexto espiritual. Trasmutar una dolencia del alma en un estado luminoso. Tal vez el álbum del trío haya colmado las expectativas: ganó el Gardel al mejor disco del año en su género. HIPNÓTICO Convocados por "Tarde de Jazz Producciones", el último jueves de marzo se pudieron escuchar en Bisellia las creaciones del P.P.T. que serán parte del tercer disco del grupo. Un detalle no menor: la exigencia y la concentración necesarias para ejecutarlas son la razón por la que antes de subir al escenario ninguno de los tres consuma alcohol. Después de la prueba de sonido y antes del show, compartimos algunas palabras con los exquisitos músicos. Piazzolla y Fogiel son viejos conocidos: integran "Escalandrum", sexteto que supo combinar el nuevo jazz argentino con la música popular, y con el que ganaron el "Gardel de Oro", máximo galardón de los Premios Gardel por el álbum "Piazzolla plays Piazzolla". Se conocieron en la "Giusti Funk Corp", banda funk instrumental de los 90´s que supo hacerse de un nombre en el under. En el 99´se formó por iniciativa de Piazzolla "Escalandrum", banda que está cerca de cumplir los 20 años y que los llevó a girar por todo el mundo. Hace poco volvieron de grabar en los estudios Abbey Road, el mítico lugar donde también grabaron bandas de las talla de los Beatles. "Fue algo muy emocionante, se cerró un círculo. Allí grabaron bandas que escuchaban nuestros viejos de chicos", dice el saxofonista. "Cuando entras al estudio de grabación parece que estás en otra época, se abre la puerta y te transportás", me cuenta "Pipi" y se le iluminan los ojos. Lucio es el más joven de los tres. Se conocieron con el baterista tocando con Guillermo Klein, experimentado pianista de jazz. Tiene tres discos editados en solitario (en el último participa Piazzolla). Comenzó con el instrumento en la adolescencia conociendo a Hendrix y a BB King, pero el quiebre se dio cuando escuchó a Path Methany y a Scottfield, entonces supo para donde quería llevar su sonido, influencias que se ven reflejadas en sus interpretaciones. Recorriendo sus raíces musicales, Fogiel cuenta que supo que tenía que tocar el saxo cuando escuchó por primera vez el solo del instrumento en "Us and Them", de "Pink Floyd", un sonido que le "penetró directo al alma". La historia de "Pipi" es particular: se decidió por la batería después de haber hecho años de conservatorio en el piano, cuando le empezó a prestar atención a los ritmos que hacía la hinchada de River cuando iba a la cancha. Luego le abrirían la cabeza bandas como la "Chick Corea Elektric Band" o todo lo que era capaz de hacer Neil Peart, integrante de "Rush", en la batería. Hoy lo influencia principalmente la música de Steve Colleman, saxofonista que juega con ritmos de todas partes del mundo. En el escenario de Bisellia la influencia de Colleman será citada. También Piazzolla dará algunas lecciones de ritmo al público para explicar cómo se llevaran a cabo canciones o interpretaciones por la banda. La música del trío es compleja, pero a la vez la melodía se mantiene, lo que hace que alguien que no sea especialista en el tema igual pueda disfrutarlos. En el público hay muchos músicos locales, en especial bateristas, quienes quedan alucinados por la forma en que Piazzolla encara los temas. El sonido del grupo muchas veces es hipnótico, perfecto para un viaje por la ruta. Fogiel brilla con el saxo en ejecuciones limpias y precisas, mientras Balduini crea capas de sonidos que muchas veces pareciese que emulan a otros instrumentos (todo solamente con dos pedales de efecto delays) anticipando las notas con la boca cual ajedrecista deduciendo una jugada. El recital termina y los presentes dejan sus asientos, se ponen de pie y aplauden. Luego buscan al grupo para sacarse fotos o conseguir una firma en el booklet del CD que acaban de comprar. El trío se despidió de la ciudad con los más altos estándares de aceptación, un atípico viaje sonoro que empujó las fronteras de los gustos musicales de muchos de nuestros vecinos, incluyendo a quien suscribe: Daniel, Damián y Lucio nos volaron la cabeza.



EXQUISITOS Y TERRENALES. En el amplio living de Bisellia, el trío también conectó con la gente que los fue a ver. (Foto: TDJ Producciones).



Una presentación para el recuerdo

Por Santiago Tomás Mengual

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: